Protestaktion im Bundestag : „Wenn ich schon Ärger bekomme, dann richtig“

Laura Dietrich kommt aus Hünxe und machte am Gymnasium Voerde ihr Abitur. Am Dienstag beteiligte sie sich im Bundestag an der Protestaktion zugunsten des Klimaschutzes. Foto: GV

Düsseldorf Junge Aktivisten haben am Dienstag ein Jugend-Planspiel im Bundestag für eine Protestaktion gegen die aktuelle Klimapolitik genutzt. Laura Dietrich aus Hünxe gehörte dazu. Im Interview spricht die 19-Jährige über den „Die-in“.

Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Laura Dietrich aus Überzeugung an einer Protestaktion zum Klimaschutz teilgenommen – und dann gleich aufsehenerregend im Bundestag in Berlin. Dort hatten am Dienstag insgesamt 20 junge Aktivisten einen sogenannten „Die-in“ durchgeführt. So nennt sich der stille Protest, bei dem man sich auf den Boden legt und sich tot stellt.