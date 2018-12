Wen hat Donald Trump bereits entlassen? Und wer erklärte freiwillig seinen Rücktritt? Hier finden Sie alle Abgänge unter US-Präsident Donald Trump.





Am 20. Dezember 2018 kündigte Verteidigungsminister James Mattis für Ende Februar 2019 seinen Rücktritt an. Er begründete den Schritt mit zahlreichen Unstimmigkeiten in außenpolitischen Fragen zwischen Donald Trump und ihm. Am Tag zuvor hatte der US-Präsident den Abzug amerikanischer Truppen aus Syrien angekündigt.