Gastbeitrag Freiheit von Religion heißt auch Freiheit für Religion

Uns ist bewusst, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben, in der es immer weniger formale Bindung an Religionen gibt. Gleichzeitig suchen die Menschen aber auch Orientierung in ganz persönlichen oder gesellschaftlich relevanten Fragen gerade bei Religions- und Glaubensgemeinschaften. Säkular heißt ja nicht gottlos, und darf es auch nicht heißen. Und die Freiheit von Religion muss auch immer die Freiheit für Religion beinhalten. Das Postulat vom Schwinden der religiösen Bindung ist verkürzt. Wir befinden uns als Gesellschaft in einem Prozess der Neuordnung unseres Verhältnisses zur Religion und zu religiösen Konzepten insgesamt. Wir sollten gerade jetzt darauf achten, dass die für unsere innere Verfasstheit so zentralen Werte wie Religionsfreiheit und die Gewährleistung der Religionsausübung geschützt werden. Zu lebendigem jüdischen Leben in Deutschland gehört für uns selbstverständlich, dass es keine Nachteile für die Ausübung der jüdischen Religion geben darf. Es darf nicht nur darüber geredet, sondern es muss auch gehandelt werden – mit angemessenen, verhältnismäßigen Regelungen nach einer intensiven Debatte, die die Menschen mit guten Argumenten überzeugt.