Kostenpflichtiger Inhalt: Pro und Kontra : Gehört Goethe wirklich noch ins Abi?

Foto: Keystone Johann Wolfgang von Goethe, Gemälde von Joseph Karl Stieler, 1828.

Meinung Düsseldorf „Faust I“ gehört von 2021 an nicht mehr zur Pflichtlektüre für Abiturienten in NRW. Für die einen ist das kulturvergessen, für die anderen halb so schlimm.