Gericht hat entschieden Pro-palästinensische Demo in Berlin bleibt verboten

Polizeifahrzeuge stehen am Hermannplatz in Neukölln. Dort sollte am Abend die Kundgebung "Solidarität mit allen palästinensischen Gefangenen am Tag der palästinensischen Gefangenen»" stattfinden. Ein Gericht hatte die Pro-palästinensische Demononstation verboten.

Foto: dpa/Paul Zinken