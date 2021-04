Corona-Pandemie : Private Kitas erhalten keine Selbsttests vom Land

Kita-Betreuung findet ab Montag in NRW nur mit einem solchen, von den Eltern ausgefüllten Formular statt. Foto: Marcel Kusch/dpa Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) will die Kitas flächendeckend mit Selbsttests ausstatten. Das Land über nimmt die Kosten. Doch nicht alle Träger können darauf zählen.

Die rund 650 privaten Kitas in NRW gehen bei der Verteilung kostenloser Selbsttests durch das Land leer aus. Das bestätigte das NRW-Familienministerium unserer Redaktion auf Anfrage. Zuvor hatten Träger privater Kitas Unverständnis darüber geäußert, dass infolge dieser Zuteilungspolitik rund 20.000 Kita-Kinder nicht mit den kostenlosen Tests des Landes versorgt würden.

„Wir erfüllen den Betreuungsumfang genauso wie alle anderen Träger und halten uns auch an dieselben Corona-Spielregeln“, sagte Till Bremen, Geschäftsführer der Kinderhut GmbH, die bundesweit 20 Kitas betreibt und in NRW die Betriebskita des Impfstoffherstellers Johnson + Johnson in Neuss, unserer Redaktion. Es sei daher unverständlich, dass die privaten Kitas von den Tests ausgenommen seien.

Das NRW-Familienministerium verwies hingegen auf Unterschiede im Finanzierungssystem der Kindertagesbetreuung: „Privatgewerbliche Träger verzichten auf die Anerkennung als Träger der Jugendhilfe und haben sich insoweit bewusst für eine andere Finanzierung ihrer Angebote entschieden.“ Dies bedeute, dass diese Träger Schnelltests selbstständig auf dem freien Markt erwerben und ihren Beschäftigen zur Verfügung stellen könnten.

In NRW soll jede Kita genug Tests bekommen, um jedes Kind und jeden Erzieher zweimal wöchentlich testen zu können. In der vergangenen Woche war es zu Verzögerungen gekommen. Die Lieferungen seien am Freitag in Deutschland eingetroffen und würden seitdem in Absprache mit den Kita-Trägern ausgeliefert, so das Ministerium.