Präses Kurschus appelliert zu den Feiertagen : An Weihnachten alternative Gottesdienste nutzen

Bielefeld Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen ruft dazu auf, an den Feiertagen alternative Gottesdienstmöglichkeiten zu nutzen. Die Botschaft des Weihnachtsfestes in die Welt zu tragen, sei nicht zwingend davon abhängig, dass Menschen leibhaftig zusammenkämen.

Nach der dringenden Empfehlung der Evangelischen Kirche von Westfalen an ihre Gemeinden, zu Weihnachten und zum Jahreswechsel auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, appelliert die westfälische Präses, Annette Kurschus, die vielen alternativen Gottesdienstmöglichkeiten zu nutzen, um das Fest von Christi Geburt mit anderen zu teilen. „Unsere Gemeinden haben unzählige Ideen entwickelt, um den Menschen die Weihnachtsbotschaft auf ungewöhnlichen Wegen nahezubringen. Jeder und jede wird vor Ort in der eigenen Gemeinde entsprechende Angebote finden“, sagte die Präses gegenüber unserer Redaktion.

Die Botschaft des Weihnachtsfestes in die Welt zu tragen, sei nicht zwingend davon abhängig, dass Menschen leibhaftig zusammenkämen. Auch wenn es gerade jetzt ein großes Bedürfnis danach gebe. Vielleicht sei jetzt die Gelegenheit, sich neu auf den Kern des Weihnachtsfestes jenseits von Konsum, Lichterglanz und romantischer Idylle zu besinnen. „Die Botschaft vom Frieden auf Erden richtete sich zu allererst an jene, bei denen es wenig heimelig zuging“, so Kurschus. Die Hirten auf dem Felde, denen die Nachricht von Christi Geburt zuerst verkündet wurde, seien vereinzelte, verängstigte Leute am Rande der Gesellschaft gewesen. „Dadurch hat die Botschaft eine echte Kraft, die wir vielleicht in diesem Jahr noch einmal ganz neu entdecken und am eigenen Leib erfahren.“