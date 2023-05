Polizeibilanz Warum war der 1. Mai relativ friedlich?

Man kann auf die allgemeine politische Stimmung im Land blicken – und auf die Krisen weltweit, die auch Auswirkungen auf das Leben und Empfinden in Deutschland haben. In der Ukraine müssen sich die Menschen jetzt wieder in vielen Städten vor Raketen in Sicherheit bringen. Eine Frühjahrsoffensive soll bald beginnen, der Krieg schreitet voran und hat nichts an Schrecken verloren. Nackte, barbarische Gewalt, gegen die sich derzeit so wenig ausrichten lässt, ist präsent in den Nachrichten. Zugleich beschäftigen andere Krisenthemen die Öffentlichkeit: die Auseinandersetzungen mit China um Taiwan, Erdogans Kampf um Machterhalt bei der anstehenden Wahl in der Türkei, die Rückkehr von Donald Trump in die politischen Arenen der USA – da mag manchem der Antrieb für politische Kämpfe auf deutschen Straßen abhanden kommen. Zumal es in jüngster Zeit durchaus Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum gab: die Festkleb-Aktionen der Aktivisten gegen den Klimawandel, die Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst und bei der Bahn, die breite Wirkung auf sehr viele Bürger hatten. Das alles mag dazu beigetragen haben, dass am 1. Mai zwar viele Demonstranten auf den Straßen waren, aber eben weitgehend friedlich.