Düsseldorfer Physiker Indra Ghosh Petition gegen Björn Höcke – „Ziel ist, deutlich über die Millionenmarke zu kommen“

Ghosh Absolut. Die Enthüllungen zum Potsdam-Treffen in der letzten Woche haben einiges in der Gesellschaft freigesetzt. Das sieht man ja an den vielen Demonstrationen, die es am Wochenende gab. Vielen Leuten ist nochmal bewusst geworden, welche Gefahr zumindest von Teilen der AfD ausgeht. Und die Petition trägt nun weiter dazu bei, dass die Leute aufwachen und das Thema in ihrem Bewusstsein verankert wird.