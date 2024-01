Petition gegen AfD-Politiker Wie Björn Höcke Grundrechte verlieren könnte

Eine aktuelle Petition des Düsseldorfers Indra Ghosh setzt sich dafür ein, dass dem thüringischen AfD-Chef Björn Höcke gemäß Artikel 18 einzelne Grundrechte entzogen werden. In der Petition heißt es: „Dieser Mann ist ein wahrhaft gefährlicher Feind der freiheitlichen Demokratie“. Höckes AfD könnte bei der Landtagswahl in Thüringen in diesem Jahr stärkste Kraft werden. Eine entsprechende Petition, die sich für einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung ausspricht, hat auf der Plattform „WeAct“ mittlerweile fast eine Million Unterschriften erreicht. Hätte der Antrag Erfolg, könnte Björn Höcke die Fähigkeit aberkannt werden, Ministerpräsident in Thüringen zu werden oder andere öffentliche Ämter auszuführen.