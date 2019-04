Zwischenbilanz : „Trump hat keine Geduld mit uns“

Berlin Transatlantik-Koordinator Peter Beyer zieht nach einem Jahr im Amt Bilanz.

Peter Beyer ist seit einem Jahr Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. „Wir in Deutschland haben die Dimension der gesellschaftlichen Veränderung in den USA nicht kommen sehen“, resümiert der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Ratingen. „Wir haben nicht geglaubt, dass ein Phänomen Donald Trump passieren kann.“ Beyer bilanziert seine bisherigen Erfahrungen so: „Um das transatlantische Verhältnis stand es schon mal erheblich besser. Ich glaube, jetzt sind wir in der Realität angekommen. Nostalgie oder sich danach zu sehnen, dass Trump wieder weg ist, bringt uns nicht weiter.“

Zur „Allianz der Multilateralisten“, die Deutschland und Frankreich auf die Beine stellen wollen, sagt Beyer: „Wir wollen neue Partner in der Welt finden. Dabei ist es nicht so, dass sich diese Allianz der Multilateralisten gegen die USA richten würde.“ Und dann ist da noch Barack Obama, der unlängst wieder zu einem als privat deklarierten Besuch bei Angela Merkel im Bundeskanzleramt war. Er habe keine Kritik an dem Treffen, sagt Beyer, „wobei natürlich jeder fragen kann, was bei Personen der Zeitgeschichte privat ist“. Merkel und Obama, das war auch die Geschichte einer zur Symbiose gewachsenen deutsch-amerikanischen Arbeitsbeziehung.

Mit Trump ist das anders. „Donald Trump hat einen unglaublichen Instinkt dafür, Schwäche zu wittern. Und er wittert sie in Europa.“ Vor allem mit Deutschland habe er keine Geduld. Beyer: „Wir müssen ihm klarmachen, dass wir uns von ihm nicht diktieren lassen, was wir machen sollen. Das Kommunikationsverhältnis ist jedenfalls derzeit gestört.“ Art und Stil von Trump seien oft nicht gut. „Aber wenn es etwas Gutes hat, dann ist es die Tatsache, dass wir in Europa von Trumps Kritik wachgerüttelt worden sind.“

Zurück zu Merkel und Obama. „Die Bilder vom letzten Treffen in Berlin sprechen natürlich für sich“, sagt Beyer: „Umarmungen und Küsse. Diese Bilder könnten noch einmal herausgekramt und gegeneinander geschnitten werden, wenn die Kanzlerin im Mai in die USA reist und dort nicht den US-Präsidenten trifft.“

