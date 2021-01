Kabinettsentwurf für Musterquarantäneverordnung : Patientenschützer kritisiert Privilegien für geimpfte Reiserückkehrer

Düsseldorf Sollten Menschen, die geimpft sind, nach einer Rückkehr aus einem Risikogebiet um eine Test- und Quarantänepflicht herumkommen? In Sachsen-Anhalt gilt eine entsprechende Regelung. Patientenschützer befürchten eine Impfpflicht durch die Hintertür.

Das ruft nun die Deutsche Stiftung Patientenschutz auf den Plan. Deren Vorstand, Eugen Brysch, sagte unserer Redaktion, es sei zutiefst verwunderlich, dass in dem Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium geimpfte Menschen privilegiert werden sollten. „Denn wer dann als Geimpfter aus einem Hochrisikogebiet anreist, soll nicht mehr in Quarantäne gehen müssen.“ Ebenfalls ausgenommen von der Quarantäne werden Brysch zufolge Menschen, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert waren. „Sachsen-Anhalt hat diese Regelung sogar voreilig am letzten Freitag umgesetzt. Damit ist absehbar, dass schon die Pläne der Bundesregierung und das Vorpreschen von Sachsen-Anhalt für große Verwirrung in der Bevölkerung sorgen werden“, kritisierte der Patientenschützer. Denn noch am Wochenende habe es von der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder geheißen, Privilegien für Geimpfte werde es nicht geben.