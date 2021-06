Präsenzunterricht : Opposition streitet mit Schulministerin über Virenfilter

Düsseldorf Die Ferien rücken näher und die Opposition fordert Auskunft über die Zeit danach. Damit Präsenzunterricht wirklich stattfinden kann, braucht es nach Ansicht der oppositionellen Grünen einen Gamechanger.

In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien soll es nach dem Willen von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) keine Klassenarbeiten und Klausuren geben. Es solle in dieser Phase des Ankommens vielmehr darum gehen, die Lernrückstände zu analysieren, sagte Gebauer am Mittwoch in einer Sondersitzung des Schulausschusses. Dabei erhielten die Lehrkräfte Unterstützung durch eine Onlineplattform der Unterstützungsagentur qualis. Die Gesamtzahl der Lernstandserhebungen in einem Schuljahr soll aber nicht reduziert werden.

Beantragt hatte die Sitzung die SPD-Opposition, weil sie weiteren Klärungsbedarf beim Schulbetrieb nach den Sommerferien sah. Die SPD fordert unter anderem, Klassenarbeiten für einen längeren Zeitraum auszusetzen und den Unterricht in kleinen Gruppen auch an außerschulischen Lernorten wie etwa Vereinshäusern abzuhalten.

Dies lehnt die Ministerin zwar weiterhin ab. Nachhilfeprogramme am Nachmittag und an Wochenenden könnten aber durchaus auch außerhalb der Schulen stattfinden, etwa in Nachhilfeinstituten oder Volkshochschulen. Auch Sport- und Freizeitangebote soll es geben. Insgesamt stellt der Bund für dieses Aufholprogramm 215 Millionen Euro zur Verfügung, weitere 215 Millionen Euro kommen vom Land. Für ein weiteres Nachhilfeprogramm des Landes, die „Extrazeit zum Lernen“, stehen 36 Millionen Euro bereit. Knapp zehn Millionen Euro seien bisher abgerufen worden.

Aus Sicht der Opposition sind die Schulen nicht ausreichend auf den Neustart nach den Sommerferien vorbereitet. „Klassenarbeiten werden in den ersten zwei Wochen nach den Ferien sowieso nie geschrieben“, sagte der schulpolitische Sprecher der SPD, Jochen Ott. Und die Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer, kritisierte: „Wir laufen weiter hinter der Lage her.“ Damit der Unterricht angesichts der Delta-Variante nach den Ferien in Präsenz stattfinden könne, müssten Land und Bund in Luftfilter investieren. „Es braucht einen Gamechanger.“

Die Landesregierung ist vom Nutzen der Geräte nicht überzeugt, obwohl diese auch im Landtag und in vielen Arztpraxen stehen. Das Lüften werde dadurch nicht überflüssig, so die Argumentation. Die Lage sei auch so mit dem vorigen Jahr nicht vergleichbar, weil regelmäßig getestet werde und weite Teile der Bevölkerung geimpft seien. Masken sollen nur in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien getragen werden. Wenn es die Inzidenz dann zulässt, soll die Maskenpflicht beendet werden. Das kommende Schuljahr solle genauso beginnen, wie das alte aufgehört habe: mit Präsenzunterricht in voller Klassenstärke, bekräftigte Gebauer.

