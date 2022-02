Eskalation in der Ukraine : Opposition fordert Energiegipfel für NRW

Russische Gaspipeline. Foto: dpa/Dmitry Lovetsky

Düsseldorf Die Zuspitzung der Ukraine-Krise treibt auch die Landespolitik um. Im Fokus: Menschen, die vor dem Konflikt flüchten werden, und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der Industrie mit erschwinglichem Gas.

Die Eskalation im Osten der Ukraine treibt zunehmend auch die Politik in NRW um. Die Grünen-Chefin von NRW und Spitzenkandidatin bei der anstehenden Landtagswahl, Mona Neubaur, äußerte sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen an der ukrainisch-russischen Grenzen. Neubaur sagte unserer Redaktion: „Deshalb kommt es jetzt darauf an, auf der einen Seite diplomatische Wege weiter offen zu halten, auf der anderen Seite aber auch die angekündigten Sanktionen in Gang zu setzen.“ Die Grünen-Politikerin bezeichnete es als richtig, das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 umgehend auf Eis zu legen.

„Was sich jetzt rächt, ist die seit Jahrzehnten gelebte, massive Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, im speziellen von russischem Gas.“ Die aktuelle Lage mache mehr als deutlich, dass nur eine weitreichende Energieunabhängigkeit mehr Sicherheit bieten könne. „Wollen wir die in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen erreichen, geht das nur über einen massiven Ausbau der Erneuerbaren. Es dient eben nicht nur dem Klima, den Menschen und der Wirtschaft, wenn wir die Energie zukünftig überwiegend aus Sonne und Wind generieren, es stärkt auch die vitalen Sicherheitsinteressen und die geostrategische Souveränität Deutschlands und Europas“, sagte Neubaur. Da dies aber nur mittel- bis langfristig geschehen könne, müsse bis dahin eine Diversifizierung bei den Energieimporten vorangetrieben werden.

Der Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag und SPD-Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf, Thomas Kutschaty, hat zügige Vorbereitungen zur Sicherstellung der Energieversorgung in NRW gefordert. „Wir brauchen einen Plan, wie NRW seine Energieversorgung unabhängiger von russischem Gas aufstellen kann.“ Eine neue Landesregierung müsse hierfür alle Bedarfe und Möglichkeiten genau ausloten, um eine unabhängige Versorgungssicherheit auf feste Füße zu stellen. „Dafür brauchen wir einen großen Energiegipfel mit allen relevanten Akteuren. Politik und Wirtschaft müssen hier mit einer Stimme sprechen und auf ein gemeinsames Ziel hinwirken“, so Kutschaty. Auch er forderte den massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die schwarz-gelbe Landesregierung habe hierbei schon viel zu lange auf der Bremse gestanden und ihre Hausaufgaben leider nicht gemacht, so Kutschaty. „In der jetzigen Situation aber braucht es vor allem klare Signale, dass solche Handlungen Putins nicht ohne Konsequenz bleiben werden. Das hat der Bundeskanzler heute unmissverständlich klargemacht."

Das für Energie zuständige NRW-Wirtschaftsministerium von Andreas Pinkwart (FDP) erklärte mit Blick auf die aktuelle Versorgungssicherheit, Deutschland verfüge mit rund 241 Terrawattstunden über die größten Gasspeicherkapazitäten in Europa, was in etwa einem Viertel des jährlichen Gasverbrauchs entspreche. Der aktuelle Füllstand liege bei etwa 31 Prozent. „Die in Nordrhein-Westfalen liegenden Gasspeicher machen mit zirka 38 Terrawattstunden etwa ein Sechstel der gesamten deutschen Gasspeicherkapazität aus. Sie weisen aktuell einen deutlich höheren gemittelten Füllstand von 45 Prozent auf.“

Das Ministerium dämpfte jedoch die Hoffnung darauf, dass Deutschland zügig auf russisches Gas verzichten kann. „Bei einem heutigen leitungsgebundenen Versorgungsanteil in Deutschland von rund 55 Prozent wird Russland trotz mittel- und langfristiger Bemühungen zur Diversifikation beim Gas- und LNG-Import auch weiterhin eine zentrale Rolle bei der deutschen Gasversorgung spielen“, so der Sprecher.

Die Folgen der Ukraine-Krise für den Endverbraucher waren auch Bestandteil der Gespräche zwischen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Wüst betonte bei einem gemeinsamen Auftritt in der Düsseldorfer Staatskanzlei, eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch werde in diesem Jahr 1000 Euro mehr an Energiekosten bezahlen als im letzten Jahr, hinzu kämen die hohen Spritpreise. Für viele Menschen in NRW kämen damit „zusätzliche Belastungen“ hinzu. Es war auch ein Appell an die Bundesregierung, das geplante Entlastungspaket schnell auf den Weg bringt.

Neben der Energiesicherheit sprach Grünen-Chefin Neubaur am Dienstag noch ein weiteres Thema an: „Sollten die kriegerischen Handlungen in der Ostukraine weiter eskalieren, wird es sehr wahrscheinlich zu Flucht und Vertreibung kommen. Die Bundesrepublik, aber auch NRW sollten sich darauf vorbereiten, um geflüchteten Menschen Schutz und Sicherheit bieten zu können.“