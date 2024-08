Olympische Spiele Warum John Lennons „Imagine“ tatsächlich Frieden bringt

Imagine – stell Dir vor! Das ist das Gegenteil von Belehrung. Es ist Verführung. Ein zarter Appell, die Pfade, die in Streit, Hass, Ausgrenzung führen, für einen Moment zu verlassen. Einfach eine andere Sichtweise auszuprobieren. Wag es! Danach kannst Du zurück in die alten Verbohrtheiten, aber gib der Freiheit der Gedanken eine Chance! Diese tolerante Geste macht den Charme des Liedes aus, und er stammt von Yoko Ono, Lennons Liebesgefährtin. Sie hat ein ganzes Buch mit „Imagine“-Gedanken verfasst. Das regte John Lennon zu seiner Friedensbeschwörung an. Seit er das zugegeben hat, wird Ono als Mitautorin des Liedes geführt. Und genau wie die Worte, ist auch Lennons Melodie das Gegenteil von harter Überzeugung, Unterwerfung, Zwang. Sie ist ein musikalisches Hirngespinst. Eine Seifenblase. Licht und Leichtigkeit. Doch wie sehr genau das wirkt, haben die Zuschauer in Paris gezeigt, die in einem hochkochenden Finale nicht anders konnten, als einzustimmen.