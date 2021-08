Der SPD-Kanzlerkandidat spürt plötzlich Rückenwind : Mister Wumms und das Prinzip Hoffnung

SPD-Kanzlerkandidat mit Flyer: OIaf Scholz besucht in Nuthetal die Druckerei, die auch seine Wahlkampfbroschüre herstellt Foto: dpa/Jörg Carstensen

Potsdam/Nuthetal Lange kam die SPD in Umfragen nicht von der Stelle. Aber nun ist plötzlich Bewegung da: drei Prozentpunkte plus. Kanzlerkandidat Olaf Scholz unterwegs in seinem Wahlkreis Potsdam freut sich über diesen Zuspruch

Es fließt Schweiß. Aber es fließen keine Tränen. Noch läuft das Spiel. Für den Landesligisten Fortuna Babelsberg ebenso wie für Olaf Scholz. Wichtig ist auf dem Platz. Auf dem Marktplatz. Und in der Wahlkabine. Der SPD-Kanzlerkandidat ist an diesem Freitag wieder einmal ausgerückt in seinem Wahlkreis Potsdam, Potsdam-Mittelmark II, Teltow-Fläming II. Fußball ist Volkssport. Und vom Volk will Scholz, Bundesminister der Finanzen, am 26. September zum Bundeskanzler gewählt. Fortuna Babelsberg hat sein Vereinsgelände dort, wo nicht das noble Potsdam wohnt. Keine weißen Stadtvillen mit gepflegten Gärten und der Latte-Macchiato-Gesellschaft nebenan, sondern Plattenbau. Im Vergleich zu alten Ostzeiten wenigstens mit dem Unterschied, dass diese „Platte“ heute bunt gestrichen ist. Bunt wie die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins, weswegen Scholz auch auf das Gelände gekommen ist.

Unlängst war der Vize-Kanzler zu Besuch in einem Boxcamp. Passt zum Wahlkampf: Scholz steigt in den Ring. Er will es wissen. Und er stellte fest, dass es doch Parallelen zwischen dem Faustsport und der Politik gebe. Man muss austeilen, einstecken können, eine gute Deckung haben und wenn der Moment da ist, den K.o.-Schlag ansetzen.

Scholz ist der Mann, der einer schwer geprüften SPD wieder den Glauben an eine bessere Zukunft geben will. Seit Monaten kommt seine Partei in Umfragen nicht von der Stelle: 15 Prozent. Aber just an diesem Freitag, da Scholz in seinem Wahlkreis unterwegs ist, vermeldet der ARD-Deutschlandtrend ein Plus von drei Prozentpunkten für die SPD, die mit 18 Prozent nur noch hauchdünn hinter den Grünen (19 Prozent) liegt. Endlich bewegt sich etwas -- auch für Scholz, der im Direktvergleich der Kandidaten mit 35 Prozent aktuell deutlich vor der Konkurrenz von Union und Grünen, Armin Laschet (20 Prozent) und Annalena Baerbock (16 Prozent), liegt. Der spricht erfreut von einem „Momentum“, das es jetzt gebe – für die SPD wie für seine Person. Und dass er „bewegt“ sei über dieses Vertrauen in ihn, wo doch die Menschen im Land – neben der Wahl – auch noch „ihr Leben haben“.

Der SPD-Kanzlerkandidat kann darauf bauen, dass er als Bundesfinanzminister das Land solide mit durch die Pandemie gesteuert hat. Mister „Wumms“ und das Prinzip Hoffnung. In der Krise ruhig bleiben, die Bazooka rausholen, Geld verteilen und immer wieder auf die eigene Regierungserfahrung verweisen. Für das schönste Amt außer Papst, den SPD-Vorsitz, hat es für den früheren Generalsekretär zwar nicht gereicht. Scholz hatte sich 2019 gemeinsam mit der Potsdamer Landtagsabgeordneten Klara Geywitz um die SPD-Doppelspitze beworben. Diese Kandidatur war auch ein Sinneswandel, nachdem er noch wenige Tage vor Bekanntgabe der Bewerbung gesagt hatte, die Aufgaben eines Bundesfinanzministers seien derart fordernd, dass dies mit der intensiven Arbeit als SPD-Chef nicht vereinbar wäre. Dieser Kelch ging mit der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter Borjans dann doch an ihm vorüber.

Scholz ist jetzt Kanzlerkandidat. Und bei der derzeitigen Gemengelage ist ohnehin fast nichts ausgeschlossen. Alle Karten (und Chancen) liegen noch auf dem Tisch. Dass er in seiner Partei, der SPD, bei Wahlen auf Parteitagen meist nicht die allerbesten Ergebnisse erzielte, ließ Rückschlüsse auf seine begrenzte Beliebtheit zu. Aber bitte, was soll es? „Ein Herz und eine Seele“ seien er und die SPD, hat er unlängst augenzwinkernd erzählt. Scholz hat es an Selbstbewusstsein noch nie gemangelt. „Ich glaube, dass ich das kann“, sagte er schon mehrmals über seine Ambitionen für das höchste Regierungsamt. Und es erfülle ihn „mit Demut“, dass sich auch viele andere vorstellen könnten, dass er es könne.