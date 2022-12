Eröffnung des ersten deutschen Flüssiggas-Terminals Schwimmende Hoffnung

Drei Männer – der Bundeskanzler und zwei Minister -- in leuchtendgelben Arbeitsjacken. Und ein Schiff mit dem Namen „Hoffnung“. Die Botschaft, die Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, mit der Eröffnung des ersten deutschen Terminals für den Import von Flüssig-Erdgas ausgesendet haben, ist klar. Die Ampel packt an, die Bundesregierung ist angesichts der Krisen voll im Arbeitsmodus – und dabei sowohl handlungs- als auch entscheidungsfähig. Davon zeugt die Geschwindigkeit, in der dieses erste LNG-Terminal errichtet wurde. Zehn Monate von der Entscheidung bis zur Fertigstellung. Davon können Bauleute nur träumen. Dass die „Hoegh Esperanza“ allerdings chlorhaltige Abwasser tatsächlich in die Jade pumpen darf, ist eine echte umweltpolitische Fehlleistung. Keine schöne Hoffnung. Von Russlands Energiewillkür will sich die größte Volkswirtschaft Europas nicht länger abhängig machen. Das Band zu Russland ist zerschnitten, jedenfalls, solange der Machthaber im Kreml Wladimir Putin heißt. Wer und was nach ihm kommt – und diese Zeit wird kommen – ist höchst ungewiss.