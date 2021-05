Inzidenz 900 - alle Lehrlinge impfen? : ÖPNV-Studie: Mobile Menschen besonders gefährdet

Düsseldorf Das Land NRW nutzt eine Studie der Charité in Berlin, um für die Nutzung des ÖPNV zu werben. In Wahrheit legen die Ergebnisse aber nahe, als nächste große Welle mobile Menschen wie Auszubildende, ältere Schüler oder Schichtarbeiter zu immunisieren statt die Impfpriorisierung zu beenden.

„Sicher unterwegs mit Bus und Bahn in Pandemie-Zeiten“. Mit dieser Überschrift fasst die NRW-Landesregierung eine neue Studie zum Corona-Risiko in Bussen und Bahnen zusammen. Die Untersuchung der Charité in Berlin würde beweisen, dass es kein erhöhtes Risiko einer Infektion herbeiführe, wenn Menschen mit Bus und Bahn unterwegs sind als wenn sie sich nur mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß fortbewegen. Tatsächlich zeigt sich beim genauen Analysieren der Ergebnisse, dass die Ergebnisse differenzierter zu lesen sind.

Erstens werden in der Untersuchung nur sehr niedrige Fallzahlen verglichen: 337 Menschen fuhren per Bus und Bahn, von denen dann nach vier Wochen zwölf positiv getestet waren. Das ist eine Infektionsquote von 3,5 Prozent in nur einem Monat. In der Vergleichsgruppe waren dann nach vier Wochen von 328 Menschen 14 positiv getestet. Das brachte eine Quote von 4,3 Prozent. Diese Zahlen weisen zwar daraufhin, dass es tatsächlich keine höheren Infektionen durch die Nutzung von Bus geben könnte, aber ein statistisch relevanter Beweis sind sie nicht. Alleine die völlig unplausible Tatsache, dass die Nutzer von rein individuellen Verkehrsmitteln sich sogar häufiger anstecken als in Bus und Bahn zeigt, wie dünn die Datengrundlage ist.