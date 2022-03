Internationale Energieagentur : Mit diesen zehn Maßnahmen ließen sich täglich 2,7 Millionen Barrel Öl einsparen

Öltanks des russischen Unternehmens Transneft in Ust-Luga (Russland). Foto: dpa/Igor Grussak

Paris Um die Ölabhängigkeit von Russland zu kappen, suchen Politiker neue Lieferanten. Schneller - und offenbar auch sehr effektiv - ist das Energiesparen. Praktische Maßnahmen dazu empfehlen die Fachleute der Internationalen Energieagentur.

Die Internationale Energieagentur empfiehlt angesichts des Kriegs in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Ölversorgung zehn Maßnahmen zur Senkung des Ölverbrauchs. Mit den „praktischen Schritten“ im Auto- und Flugverkehr könnten Regierungen und die Bevölkerung vor allem reicher Nationen täglich 2,7 Millionen Barrel Öl einsparen, heißt es in einem am Freitag vorgelegten IEA-Bericht.