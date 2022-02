OVG lehnt Zugang zu Betäubungsmitteln ab : Suizidwillige nicht allein lassen

Meinung Düsseldorf Das Oberverwaltungsgericht hat die Klage von drei schwerkranken Menschen abgelehnt, die Zugang zu einem Betäubungsmittel verlangt hatten, um sich selbst das Leben zu nehmen. Solange die vielen offenen Fragen nicht geklärt sind, ist das die richtige Entscheidung.

Natürlich ruft das Urteil Kritiker auf den Plan, die gerade in coronamüden Zeiten ein weiteres Beispiel staatlicher Bevormundung wittern. Darf der Bürger nicht mal entscheiden, wann es genug ist? Doch das Gericht in Münster hat dem Einzelnen gerade nicht das Recht abgesprochen, begleitet Suizid zu begehen. Vielmehr hat es den Gesetzgeber angemahnt, ein Schutzkonzept zu entwickeln, das den Zugang von Tötungsmitteln flankieren muss, damit es eben nicht zu Kurzschlusshandlungen oder gar Missbrauch kommt. Es ist nicht Bevormundung, so zu argumentieren, sondern angemessen, wenn es um eine derart existenzielle Frage geht.

In die ethische Debatte über die Sterbehilfe ist viel Bewegung gekommen. Das Berufsrecht der Ärzte steht der Suizidhilfe nicht mehr generell entgegen, auch Angebote von Sterbehilfevereinen sind wieder verfügbar. Und in Teilen der Evangelischen Kirche wird kontrovers über die Möglichkeit seelsorgerischer Begleitung von assistiertem Suizid diskutiert. Ein in Deutschland nicht erprobtes Suizidmittel unbegleitet in die Hände Suizidwilliger zu geben, mag nach Freiheit klingen, es würde aber die ohnehin bitterste Entscheidung im Leben eines Menschen auch noch zu einer einsamen machen.