Streit mit den Kommunen : Oberbergischer Kreis darf die Schulen wieder schließen

Ein Schüler meldet sich im Unterricht, in Düren und im Oberbergischen Kreis ist es damit weitgehend wieder vorbei. Foto: Marijan Murat/dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Am Montag erst haben die Schulen in NRW für weitere Jahrgänge geöffnet. Nun werden in einigen Städten und Kreisen die Lockerungen wieder rückgängig gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga und Marc Latsch

Nach dem Kreis Düren genehmigt die Landesregierung auch dem Oberbergischen Kreis die Schließung seiner Schulen ab Montag. Ausgenommen sind nur die Abschlussklassen, wie das NRW-Schul- und das Gesundheitsministerium mitteilten. Bis zur 6. Klasse können Schüler bei Bedarf stattdessen in der Schule betreut werden. Ursache seien die steigenden Infektionszahlen im gesamten Kreis. Die Inzidenz lag am Freitag im Oberbergischen Kreis bei 131,6, in Düren bei 129,2.

Die Landesregierung gestattet Schulschließungen nur als letztes Mittel, wenn andere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht greifen. Dies sei dort der Fall, so die Ministerien. Der Kreis habe am Vortag ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgelegt, das die bisherigen Schutzaktivitäten ergänze und nun auch Maßnahmen im Schulbereich ausdifferenziert und umfassend begründet, hieß es.

In Duisburg hingegen mit einer Inzidenz von 127,7 bleiben die Schulen wie bisher geöffnet. „Wir haben uns schon gewundert, dass das Land NRW der Stadt Düren, die eine unwesentlich höhere Inzidenz aufweist als Duisburg, die Schließung der Schulen genehmigt und uns mit einem Tag Unterschied versagt. Wir sind hierzu im Gespräch mit dem Land und der Stadt Düren, um zu erfahren, wo es Übereinstimmungen und wo es Differenzen in den Begründungen gibt“, so der stellvertretende Krisenstabsleiter Martin Murrack. Die Duisburger Kitas hingegen dürfen wieder zum eingeschränkten Pandemiebetrieb zurückkehren. Das heißt: Die Kitas bleiben geöffnet, verbunden aber mit dem dringenden Appell an die Eltern, die Kinder zu Hause zu betreuen.