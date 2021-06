Corona-Folgen : NRW-Wirtschaft startet Aufholjagd

Düsseldorf Wirtschaftsforschungsinstitut RWI erwartet am Jahresende Vorkrisenniveau. Dämpfend wirken Lieferengpässe und hohe Rohstoffpreise. Laut IHK-Umfrage fürchtet in manchen Branchen jeder fünfte Unternehmer um seine Existenz.

Von Kirsten Bialdiga

Staatliche Konjunkturprogramme der westlichen Industrienationen und Nachholeffekte treiben auch die Konjunktur in Nordrhein-Westfalen. „Die Konjunktur nimmt Fahrt auf“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag und berief sich dabei auf eine Prognose des Essener RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Trotz der dritten Pandemiewelle zeichne sich ab, dass die Wirtschaft in NRW 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent zulege. 2020 hatte am Jahresende noch ein Minus von 4,4 Prozent gestanden. Die Arbeitslosenquote in NRW werde von derzeit 7,5 auf 7,0 Prozent bis zum Jahresende sinken. „Die Zeichen stehen gut, dass am Jahresende das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist“, sagte Pinkwart und betonte, dass NRW schneller aus der Krise komme als im Durchschnitt der Bund.

Die Prognose des RWI deckt sich in der Tendenz mit anderen kürzlich veröffentlichten Vorhersagen. So war das Konjunkturbarometer der NRW.Bank im Mai auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert. Die Zeichen stünden gut, dass die NRW-Wirtschaft „in einen historischen Boom einschwenkt“, hieß es. Der kräftige Stimmungsaufschwung im NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima basiert vor allem auf den stark gestiegenen Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden sechs Monate.

Info Forscher kritisieren Konjunkturprogramm WSI Das Wirtschafts- und Sozialwisenschaftliche Institut (WSI) hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung analysiert. Ergebnis: Der starke Fokus auf eine vorübergehend niedrigere Umsatzsteuer sei nicht optimal. Eine Ausweitung von Transfers hätte den Konsum mehr stimulieren können. Der Beitrag zur Klimawende sei überdies begrenzt.

Entscheidenden Anteil am Aufschwung habe die Stärke der chinesischen und der US-Wirtschaft sowie insbesondere die milliardenschweren staatlichen Konjunkturprogramme vieler Industrienationen, die jetzt ihre Wirkung entfalteten, sagte RWI-Konjunkturexperte Torsten Schmidt. Er zeigte sich zuversichtlich, dass dies in einen selbsttragenden Aufschwung münde. Viele Bürger hätten zudem in der Krise Konsumverzicht geübt, nun gebe es Nachholeffekte. Schmidt schränkte aber ein: „Die Lage der Unternehmen bleibt zunächst angespannt.“ Wenn die NRW-Wirtschaft das Vorkrisenniveau erreiche, bedeute dies nicht, dass damit alle Ausfälle während der Pandemie ausgeglichen würden. Gedämpft werde die Erholung auch durch hohe Rohstoffpreise und Engpässe aufgrund unterbrochener Lieferketten. Kurzarbeit in den betroffenen Betrieben könne die Folge sein. Schmidt rechnet aber damit, dass sich diese Effekte bis zur Mitte des Sommers abflachen. Einzelne Rohstoffe hingegen, die etwa zur Herstellung digitaler Produkte gebraucht würden, könnten noch über eine längere Zeit knapp bleiben.

Die hohen Rohstoffkosten würden auch auf die Endverbraucherpreise durchschlagen, so der Ökonom. Eine höhere Inflation sei aber voraussichtlich nicht von Dauer, sagte Schmidt und verwies darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) gewillt sei, zwei Prozent Inflation vorerst in Kauf zu nehmen.

Nicht ganz so optimistisch äußerte sich Ralf Stoffels, Präsident der Industrie- und Handelskammern NRW: In den Branchen Reise, Unterhaltung oder körpernahe Dienstleistungen fürchte rund jedes fünfte Unternehmen um seine Existenz. Bei vielen sei das Eigenkapital so belastet, dass sie den Wiederaufbau nicht stemmen könnten. Pinkwart versprach: „Wir werden um jedes Unternehmen kämpfen, das eine Fortführungsperspektive hat.“ Dennoch werde es eine größere Zahl an Insolvenzen geben. Vor der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder in der nächsten Woche lädt Pinkwart zu einem Materialgipfel ein, um etwa die Lage bei Lieferketten und Rohstoffen zu erkunden. Eingeladen seien Industrieverbände und andere Interessenvertretungen wie die Kammern.

