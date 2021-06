Corona-Pandemie : Unis müssen mehr Präsenz ermöglichen

Das war einmal - Studentenleben vor der Pandemie. Foto: dpa-Themendienst Foto: dpa-tmn/Markus Hibbeler

Meinung Düsseldorf Nur ein Bruchteil der Lehre an den Hochschulen findet in NRW zurzeit in Präsenz statt. Das sollte sich angesichts sinkender Infektionszahlen jetzt so schnell wie möglich ändern. Sonst drohen in den kommenden Monaten und Jahren hohe Abbrecherquoten.