Vor der Bund-Länder-Runde : NRW will nicht nur auf Inzidenz blicken

Joachim Stamp (FDP), Kinder- und Familienminister und stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Vizeministerpräsident Stamp fordert stattdessen, die Zahl der Krankenhausfälle stärker zu berücksichtigen. Dem RKI kreidet er an, keinen Alternativvorschlag zu machen. An diesem Dienstag beraten die Länderchefs mit der Kanzlerin.

Die Wocheninzidenz der neuen Corona-Fälle ist in Nordrhein-Westfalen am Montag auf 34,5 gestiegen. Liegt der Wert acht Tage hintereinander über 35, käme es automatisch zu Verschärfungen der Maßnahmen. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen weiterhin sehr genau und beziehen in die Bewertung der Lage eine Vielzahl von Indikatoren ein“, sagte eine Sprecherin von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen zeige unter anderem, wie hochansteckend die Delta-Variante sei. „Die Krankenhauseinweisungen als Indikator für schwere Verläufe steigen bislang jedoch deutlich geringer als im Vorjahr“, so die Sprecherin. Um das Infektionsgeschehen nachhaltig zu bremsen, sei es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen ließen.

Info Inzidenzen in NRW zwischen 7 und 76 Hoch Die schlechtesten Sieben-Tage-Inzidenzen in NRW hatten am Montag Solingen (76), Mönchengladbach (63) und der Oberbergische Kreis (53). Niedrig Am besten standen im Land der Kreis Coesfeld (7), der Kreis Euskirchen (17) und der Kreis Wesel (18) da.

Vor allem die Veranstaltungsbranche blickt mit Sorge auf die Werte, drohen doch vor allem bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen Einschränkungen. So zeigte sich etwa der Konzertveranstalter Marek Lieberberg für dieses Jahr eher verhalten optimistisch: „Wir sind überzeugt, dass der Konzertbetrieb ab 2022 wieder in vollem Umfang aufgenommen werden kann und muss“, teilte die Agentur Live Nation mit, die Lieberberg vertritt.

Kurz vor dem Treffen der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am heutigen Dienstag gewinnt die Diskussion um eine Abkehr von der reinen Inzidenzbetrachtung an Fahrt. So sagte Vizeministerpräsident und NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP), wegen der Impfmöglichkeiten müsse es andere Kriterien, insbesondere die Zahl der Hospitalisierungen, geben. „Es ist enttäuschend, dass das Robert-Koch-Institut nach monatelangen Diskussionen nicht in der Lage ist, einen sachgerechten Alternativvorschlag zu machen“, sagte Stamp.

Auf der Tagesordnung der Bund-Länder-Runde stehen neben den Indikatoren auch die Frage nach einer Verlängerung des Zustands der „epidemischen Lage“, kostenfreie Tests bis in den Herbst hinein und niedrigschwellige Impfangebote, um möglichst viele junge Menschen zu erreichen.

Josefine Paul, Fraktionschefin der Grünen im Düsseldorfer Landtag, zufolge muss der Fokus nun darauf liegen, möglichst viele Erwachsene zu impfen. „Das gilt im besonderen Maße für Erwachsene, die privat, beruflich oder ehrenamtlich viel Kontakt zu Kindern haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Erwachsenen solidarisch mit den Kindern und Jugendlichen zeigen und sich impfen lassen“, sagte Paul. „Wir müssen jetzt einen Schutzkokon um Kinder und Jugendliche bilden. Denn sie sind es, die in dieser Pandemie stets zurückstecken mussten.“

Auch Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) verlangte von Ministerpräsident Armin Laschet, sich stärker für junge Menschen einzusetzen: „Die Menschen brauchen Klarheit, wie es weitergeht. Das gilt vor allem für den Schulunterricht, der kommende Woche wieder startet. Was passiert, wenn sich ein Kind in einer Klasse infiziert? Welche Quarantäneregeln gelten dann?“ Darauf habe die Landesregierung bisher keine Antwort und auch keinen Plan. „Im Gegenteil: Mit dem Vorstoß von Minister Stamp, nur infizierte Kinder in Quarantäne zu schicken, hat sie für mehr Verwirrung als Klarheit gesorgt.“

Grünen-Fraktionschefin Paul forderte zudem, die Landesregierung müsse für mehr Forschung im Verbund mit dem Bund und den anderen Ländern sorgen, um gerade bei der Behandlung, dem Aufbau von Long-Covid-Ambulanzen und -Zentren vor allem auch für Kinder und Jugendliche, schneller voranzukommen. Paul setzt zudem weiter auf flächendeckende Testungen – „in den Schulen, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Leben – und das noch kostenfrei für die Bürger und Bürgerinnen. Denn wir brauchen auch im Hinblick auf neue Virusvarianten ein gutes Monitoring.“