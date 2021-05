Corona-Pandemie : NRW will im Juni Universitäten öffnen

Düsseldorf Die Wissenschaftsministerin plädiert für zügige Lockerungen. Die Rektoren halten zuvor aber eine rasche Impfung der Studierenden für nötig. Aus der Professorenschaft kommt die Warnung, Online-Lehre dürfe kein Dauerzustand werden.

Die Landesregierung setzt sich für eine Öffnung der Universitäten noch in diesem Semester ein und drückt aufs Tempo. „Wenn sich die Inzidenzzahlen weiter so positiv entwickeln, sind Anfang Juni weitere Öffnungsschritte an den Hochschulen hin zu mehr Präsenz möglich – nicht nur bei Prüfungen, sondern auch bei Lehrveranstaltungen“, sagte die parteilose Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen unserer Redaktion. Das Ministerium stehe „im kontinuierlichen engen Austausch mit den Landesrektorenkonferenzen“.

Eine deutliche Steigerung des Präsenzanteils an den Unis erwartet Koch erst später: „Für das kommende Wintersemester rechnen wir mit einem großen Schritt in Richtung Normalisierung. Der Anteil an Präsenzlehre wird erheblich steigen.“ Allerdings bauten die Rektoren dabei auf die Zusage des Ministerpräsidenten, „dass unsere jungen Menschen im Laufe des Sommers verlässlich beziehungsweise planbar ein Impfangebot erhalten“. Ein viertes Online-Semester dürfe der ohnehin geplagten Generation künftiger Leistungsträger nicht zugemutet werden. Deren psychische Belastung sei bereits massiv: „Wenn diese bis zum Beginn des Wintersemesters nicht geimpft sind, droht ein bildungspolitisches Desaster.“

Die Rechtsprofessorin Barbara Dauner-Lieb, die neugewählte höchste Richterin Nordrhein-Westfalens, warnte vor einer dauerhaften, zu weitreichenden Digitalisierung der Lehre: „Es ist eine reale Gefahr, dass Präsenzvorlesungen auch nach der Pandemie durch digitale ersetzt werden. Denn das Grundproblem ist in Deutschland, dass die Lehre in der Wissenschaft nicht so geschätzt wird wie die Forschung.“ Für Professoren liege in digitalen Vorlesungen eine Versuchung – eine gute Aufzeichnung könnten sie ohne Aufwand immer wieder hochladen. Dies bedeute aber zugleich ein hohes Risiko: „Für die Studierenden, weil sie auch in Zukunft um die für sie so wichtigen Präsenz-Veranstaltungen gebracht werden könnten. Und für die Professoren, weil sie sich damit in der Lehre auf Dauer überflüssig machen und an ihrem eigenen Ast sägen.“ Die Studierenden müssten spätestens im nächsten Semester an die Unis zurückkehren: „Ich erwarte, dass für das kommende Wintersemester genau geplant wird, wie viel Präsenzveranstaltungen möglich sind. Bisher wird darüber noch nicht genug nachgedacht.“