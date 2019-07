Hohe Dunkelziffer : „Sexuelle Gewalt gegen Männer ist ein Tabu“

Düsseldorf Für männliche Opfer gibt es kaum Beratungsstellen. Die Landesregierung will die Hilfsangebote ausweiten.

Beraterin Zilligen hat die Erfahrung gemacht, dass es in vielen Fällen Angehörige sind, die sich an Beratungsstellen wenden. Anders als bei weiblichen Opfern, die meist männliche Therapeuten ablehnten, ließen sich Männer oft lieber von Frauen beraten. Dies stelle die Beratungsstelle vor spezifische Probleme. Dass männliche Opfer überhaupt Beratungsstellen aufsuchen, sei ein relativ neues Phänomen. Begonnen habe es 2010 mit den Vorfällen in der katholischen Kirche und der Odenwaldschule. „Es war sehr schnell klar, dass es für betroffene Männer keine Infrastruktur gab - außer Psychotherapie“, sagte Zilligen.