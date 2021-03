Pilotprojekt : NRW geht gegen Betrug beim Kindergeld vor

Düsseldorf Bisher lassen sich Schulbescheinigungen leicht fälschen. Das ist ein Problem, weil es damit Betrügern leicht gemacht wird, Kindergeld zu erschleichen. Die Landesregierung testet in drei Kommunen ein neues Verfahren.

Die NRW-Landesregierung will das Erschleichen von Kindergeld erschweren. Dazu sollen Schulbescheinigungen künftig fälschungssicher sein, wie Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gemeinsam ankündigten. Es seien einige gefälschte Schulbescheinigungen im Umlauf, um Kindergeld zu ergaunern. Besonders betroffen seien Kommunen mit einem hohen Anteil an Empfängern staatlicher Unterstützungsleistungen.

Der Schaden, der dem Fiskus durch Kindergeldbetrug in NRW entstehe, lasse sich nicht leicht beziffern, so Sören Haack, Leiter der Familienkasse NRW West. Einen Anhaltspunkt liefere aber eine Untersuchung in Krefeld. Wäre dort allen Schülern mit gefälschten Bescheinigungen bis zum 18. Lebensjahr das Kindergeld unrechtmäßig weitergezahlt worden, läge der Schaden der Stadt bei 1,7 Millionen Euro.