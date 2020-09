Corona-Folgen : Kein Lockdown mehr für Kitas

Gummistiefel in einer Kita in Essen. Foto: Rolf Vennenbernd/ dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf NRW-Vizeministerpräsident Stamp (FDP) gibt eine Bildungsgarantie ab: Zu landesweiten Schließungen von Schulen und Kitas wird es nicht mehr kommen. Das soll auch im Winter bei steigenden Infektionszahlen gelten.

Der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) verspricht in der Corona-Krise eine Bildungsgarantie für Schulen und Kitas. „Ich gebe den Familien als FDP-Landesvorsitzender und stellvertretender Ministerpräsident eine Bildungs- und Betreuungsgarantie ab: Es wird keine landesweite Schließung von Kitas und Schulen mehr geben. In meiner Verantwortung wird es nicht mehr zu einem flächendeckenden Lockdown von Bildungseinrichtungen kommen“, sagte Stamp unserer Redaktion. Diese Garantie gelte auch, wenn die Infektionszahlen im Winter stiegen: „Frühkindliche Bildung muss sehr ernst genommen werden. Die Bundesregierung muss sie stärker in den Mittelpunkt stellen als zu Beginn der Krise.“