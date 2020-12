Corona-Pandemie : Opposition: Mehr Tempo beim Impfen

Düsseldorf Auch die FDP-Landtagsfraktion fordert die Bundesregierung auf, weitere Produktionsstätten für das Vakzin zu prüfen. 270.000 Impfdosen sollen noch bis zum Jahresende in NRW ankommen.

Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Mehrdad Mostofizadeh: „Es sollte geprüft werden, ob weitere Produktionskapazitäten aufgebaut werden können, um die Impfungen beschleunigen zu können, die Impfzentren wären dazu offenkundig in der Lage. Neben den Hochbetagten könnte so gerade das Personal in Kliniken schneller erreicht werden.“

Das NRW-Gesundheitsministerium konnte am Montag noch keine Angaben dazu machen, wann die Impfungen des Krankenhauspersonals starten oder die Impfzentren in Betrieb genommen werden. In NRW gingen am Montag die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen weiter. Weitere Tausende Impfdosen trafen am Montag in NRW ein. Insgesamt erwartet das Land bis Jahresende mehr als 270 000 Impfdosen. Probleme bei der Verteilung oder Nebenwirkungen wurden bisher in NRW nicht bekannt.