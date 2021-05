Private Italienreise : NRW-Landtagspräsident rügt Abgeordneten wegen Missbrauch von Briefkopf

Düsseldorf Um 200 Euro zu sparen, bat der SPD-Landtagsmann Rüdiger Weiß per Briefbogen des Landtages um Nachlass bei Stornogebühren. NWR-Landtagspräsident Andre Kuper hat dazu eine klare Meinung. Auch die Grünen sind alles andere als begeistert.

Deutlichere Konsequenzen als bisher bekannt hat für den NRW-Landtagsabgeordneten Rüdiger Weiß (SPD), dass er 200 Euro an privaten Ausgaben sparen wollte, indem er von einer kleinen Ferienhausfirma eine Anzahlung mit einem Brief zurückforderte, der mit seinem Briefkopf als Landtagsabgeordneter geschmückt war. Landtagspräsident Andre Kuper (CDU) hat den Abgeordneten aus Bergkamen in einem persönlichen Gespräch ermahnt, einen solchen Missbrauch künftig zu unterlassen. Dies geht aus einem Brief von Kuper an die Ferienhausvermittlerin Stefanie Ghiglione hervor. Weiß hatte sie mit dem Brief um Rückzahlung einer Anzahlung von 200 Euro gedrängt „Ich kann Ihre Verärgerung über den Vorgang verstehen“, schreibt Kuper in dem Brief an Frau Ghiglione, der unserer Redaktion vorliegt.