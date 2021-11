Jede vierte Wegstrecke soll per Rad zurückgelegt werden : Landtag verabschiedet erstes Gesetz für mehr Radverkehr

Jede vierte Wegstrecke soll per Rad zurückgelegt werden

Düsseldorf Nachdem eine Initiative mehr als 200.000 Stimmen für ein Fahrradgesetz gesammelt hatte, hat NRW nun das erste solche Regelwerk eines deutschen Flächenlandes erhalten. Gerade Fahrradschnellwege sollen schneller gebaut werden. Der ADFC hätte aber gerne konkretere Vorgaben.

Als erstes Flächenland erhält NRW ein Gesetz zur Förderung des Fahrradverkehrs. Das beschloss der Landtag am Donnerstag mit den Stimmen von CDU und FDP. Langfristig soll mit einem breiten Maßnahmenpaket der Anteil von Fahrrädern und Pedelecs am Verkehr von aktuell neun Prozent auf 25 Prozent erhöht werden. Das Gesetz basiert auf den Vorschlägen der Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“, die mehr als 200.000 Stimmen dafür gesammelt hatte, dass der Anteil der Fahrräder am Verkehr bis 2025 ein Viertel ausmachen soll. Doch weil die Vorgaben des Gesetzes zu schwammig seien, lehnten Grünen und SPD es im Landtag ab. Auf Anfrage sagt Axel Fell, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC): „Das Gesetz liegt hinter unseren Erwartungen zurück. Es wird kein konkretes Jahr für das Erreichen des 25-Prozent-Zieles genannt. Es fehlt auch die Vorgabe pro Jahr 300 Kilometer überregionale Radwege zu bauen.“