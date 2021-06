Personalmangel : Landesregierung wirbt um Quereinsteiger für Kitas

Eine Alltagshelferin in einer Dormagener Kita säubert Puzzleteile. Foto: Stadt Dormagen Foto: Stadt Dormagen

Düsseldorf Essen austeilen, Spielzeug desinfizieren - aus vielen Kitas sind die Alltagshelferinnen nicht mehr wegzudenken. Jetzt sagt der Familienminister, wie er diese Kräfte halten und neue hinzugewinnen will.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat die Pläne zur Weiterbildung von Kita-Alltagshelferinnen und Quereinsteigern konkretisiert. Insgesamt 55 Millionen Euro sollen in das Programm fließen, um mittelfristig neue Fachkräfte für Kitas und Schulen zu gewinnen.

Das Angebot richtet sich an Quereinsteiger und jene rund 5000 Alltagshelferinnen, die während der Pandemie zur Entlastung des Personals Hilfstätigkeiten in den Einrichtungen übernommen hatten. Deren Einsatz läuft zum Ende des Kita-Jahres am 31. Juli aus. Schon im April hatte Stamp angekündigt, diesen Kräften ein Weiterbildungsangebot zu machen, um dem Personalmangel entgegen zu wirken.