Bund-Länder-Beschlüsse : Land lässt sich mit Umsetzung Zeit

Die Klassenräume in den nordrhein-westfälischen Schulen bleiben erst mal leer. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Wie genau es in den Schulen weitergeht, will die Ministerin erst noch abstimmen. Auch die Homeoffice-Regeln sind noch nicht konkret.

Nach Verlängerung der Schul- und Kita-Schließungen bis zum 14. Februar ist noch unklar, wie genau es mit dem Schulbetrieb und den anstehenden Prüfungen in NRW weitergeht. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will sich zuvor mit der Kultusministerkonferenz, Verbänden, Schulträgern und den benachbarten Bundesländern darüber verständigen. „Die Termine für diese Gespräche werden gerade abgestimmt“, sagte Gebauer im Schulausschuss. Es sei abzusichern, dass die Bundesländer die Abschlüsse auch weiterhin gegenseitig anerkennen.

Die Ministerpräsidenten hatten sich am Vortag mit der Bundeskanzlerin darauf geeinigt, die Schulen grundsätzlich bis zum 14. Februar im Distanzunterricht zu halten. Hessen und Niedersachsen planen dennoch eine frühere schrittweise Öffnung der Grundschulen. Auch Gebauer hatte zuvor Sympathien für schnellere Öffnungen erkennen lassen, falls es die Pandemielage zulasse.

In NRW fordern Eltern und Lehrer erste Schulöffnungen zumindest ab Mitte Februar. „Die jetzige schulische Situation ist für Familien nicht einfach, aber die meisten haben sich darauf eingestellt. Dennoch ist es unbedingt notwendig, dass alle Schüler ab Mitte Februar wieder die Möglichkeit bekommen, langsam in den Präsenzunterricht zurückzukehren“, sagte Andrea Heck, Landesvorsitzende des Elternvereins. Auch NRW-Lehrerverbandspräsident Andreas Bartsch hatte gesagt: „Grundschüler und Abschlussklassen sollten im Februar zumindest tageweise wieder zur Schule gehen.“ Je nach lokaler Inzidenz müsse es Wechselmodelle geben, damit gerade die Jüngsten und diejenigen, die kurz vor Prüfungen stünden, wieder Präsenzunterricht erhielten. Die GEW in NRW verlangte, bei einer Inzidenz unter 50 Schulen und Kitas wieder auf Öffnungen vorzubereiten. „Wir brauchen eine klare Strategie und einen verlässlichen Stufenplan, der vorgibt, bei welchen Inzidenzwerten welche Maßnahmen greifen“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern unserer Redaktion. Entscheidend werde sein, dass die Zahl der Schüler in den Klassen halbiert wird. Die Kitas bräuchten feste Gruppen, mit denen die Erzieher arbeiten könnten.

Die Opposition im Landtag erkannte an, dass die Schulen auf den Distanzunterricht aktuell besser vorbereitet seien als im ersten Lockdown im Frühjahr. Von Schule zu Schule gebe es aber große Unterschiede, sagte Sigrid Beer, schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, und forderte eine parlamentarische Unterrichtung der Schulministerin in der kommenden Woche. SPD-Fraktionsvize Jochen Ott hält ein Konzept zum Schutz der Kinder dringend für erforderlich: Insbesondere in sozial benachteiligten Gegenden sei häufiger Blick- und Sprechkontakt mit den Schülern zwingend.

Nach Angaben der Schulministerin nahmen landesweit nur 4,7 Prozent der Schüler die Notbetreuung in den Schulen in Anspruch. Demzufolge waren es in den Grundschulen 10,4 Prozent und in den Förderschulen sieben Prozent. In den Klassen 5 und 6 der anderen Schulformen wurden weniger als ein Prozent der Kinder notbetreut.

Die Landesregierung lässt sich derzeit auch noch nicht in die Karten schauen, wie sie die Regeln für die Hotspots umsetzen will. Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums erklärte lediglich, aktuell befänden sich die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin auf Landesebene im Umsetzungsprozess. „Die aktualisierte Coronaschutzverordnung mit den einzelnen Regelungen wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.“

Die am späten Dienstagabend getroffenen Ergebnisse waren beim Städte- und Gemeindebund NRW so erwartet worden. Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, sagte unserer Redaktion: „Um den Megalockdown sind wir noch einmal herumgekommen. Es handelt sich eher um ein ,Weiter so‘ und ein Nachsteuern in Details.“ Wichtig sei, dass das Ministerium jetzt wasserdichte Regelungen in die Coronaverordnung hineinschreibe, verlangte Sommer. „Wir brauchen klare Zuständigkeiten bei den Kontrollen. Zudem müssen die Regeln für den Bürger auch leicht verständlich und praktikabel sein. Unseren Ordnungskräften wollen wir hitzige Diskussionen ersparen.“

Sommer verwies darauf, dass es schon in den vergangenen Monaten so gewesen sei, dass die Ordnungsbehörden immer mehr Kontrollaufgaben übernehmen mussten. „Viele Kommunen haben Personal umgeschichtet. Das ist aber nicht unbegrenzt möglich. Sie können nicht jemanden, den sie im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr oder in den Kitas beschäftigen, mal eben ins Ordnungsamt versetzen.“

Der Städte- und Gemeindebund fordert deshalb eine stärkere finanzielle Unterstützung. „Die Politik hat zwar anerkannt, dass in den Gesundheitsämtern personell aufgestockt werden muss.“ Die Ordnungsbehörden würden aber vergessen. „Wir reden hier nicht über Peanuts, sondern über einen dreistelligen Millionenbetrag.“

