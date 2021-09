Weniger Umwege für Flugzeuge als Klimaschutz : NRW-Grüne wollen Ökosprit bei Airlines voranbringen

Die CO2-Emmisionen von Flugzeugen gehören zu einem der entscheidenden Probleme der Branche. Foto: dpa/Federico Gambarini

Exklusiv Düsseldorf Die Luftfahrt ist einer der Klimakiller Nummer eins. Damit das Fliegen umweltfreundlicher wird, drängen nun auch die NRW-Grünen auf den Einsatz von „grünem“ Kerosin. Bei den Airlines rennen sie dabei offene Türen ein.

Nachdem die Grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei einer der TV-Debatten gesagt hat, sie wolle keine Ferienflüge verbieten, obwohl diese zu hohen CO 2 -Emmisionen führen, setzen auch die NRW-Grünen auf ein Bündnis mit der Luftfahrtindustrie zur Rettung des Klimas statt auf Restriktionen.

In einem Antrag an den Landtag wollen sie die Landesregierung auffordern, mit den Flughäfen, Airlines und dem Kölner Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine Strategie zu entwickeln, um Flugzeuge mit ökologisch produziertem Kerosin zu betreiben. Das Land solle ein Förderprogramm auflegen, um „klimafreundliche Antriebskonzepte“ zu unterstützen. NRW solle sich „auf allen Ebenen“ dafür einsetzen, dass eine stetig steigende Quote an E-Fuels bei Jets beigemischt wird. Ziel ist, dass Kerosin mithilfe von Solar- oder Windenergie so hergestellt wird, dass es bei der Produktion genauso viel CO 2 aus der Atmosphäre entnimmt, wie dann beim Verbrennen wieder ausgestoßen wird.

Arndt Klocke, aus Köln kommender verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im NRW-Landtag, lässt dabei offen, in welcher Region der Welt das grüne Kerosin hergestellt werde. Aber auch in NRW und ganz Deutschland müsse der Ausbau regenerativer Energien weitergehen. Ziel der Initiative sei, mit der Industrie gemeinsam für klimafreundlicheren Luftverkehr zu sorgen. Dabei knüpft der Vorschlag an Überlegungen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr oder Frank Appel, dem Vorstandschef der Post an, die beide für den Ausbau von synthetischem Kerosin eintreten. Auch die Grünen auf Bundesebene sowie Union, FDP und SPD unterstützen den Gedanken.

Gleichzeitig drängt die Ökopartei darauf, möglichst viele Flüge in Deutschland und in angrenzende Regionen durch bessere Verbindungen mit ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecken zu ersetzen. Damit rennen sie bei NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) erst recht offene Türen ein: Wüst, der gute Chancen hat, Nachfolger von Armin Laschet als Ministerpräsident zu werden, wenn der nach Berlin geht, plädiert immer wieder dafür, Planungsprozesse zu beschleunigen, damit Bahntrassen schneller gebaut werden. Dieser Forderung will sich Klocke nicht widersetzen: „Es ist auch aus unserer Sicht ein großes Problem, dass der Bau insbesondere von Schienenwegen und Radschnellwegen so lange dauert. Wir sind deshalb dafür, dass eine Klagestufe wegfällt.“