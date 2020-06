Verkehrspolitik : Neuer Pakt für pünktlichere Bahn

Berlin Mit dem „Deutschlandtakt“ soll die Bahn mehr Personen und Güter transportieren. Verkehrsminister Scheuer sprach von einer „kleinen Revolution“. Der Fahrgastverband mahnt deutlich mehr Investitionen an.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach am Dienstag in Berlin von einer „kleinen Revolution“. Er will sich auf EU-Ebene außerdem für einen „Europatakt“ einsetzen. Mit dem Pakt könne die klimafreundliche Schiene der Verkehrsträger Nummer eins in Deutschland werden. Die Schiene solle flexibler, wettbewerbsfähiger, leiser und klimafreundlicher werden. Verbände, Verkehrsunternehmen und die Politik hatten rund zwei Jahre über den Pakt diskutiert. Er sieht zahlreiche Maßnahmen vor, wie einen Ausbau digitaler Stellwerkstechnik sowie eine schnellere Elektrifizierung der Schiene.

Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn sieht einen guten ersten Anfang in den Projekten. „Andreas Scheuer hat verstanden, dass wir eine ernst gemeinte Wende zu attraktivem Bahnverkehr in Deutschland brauchen“, sagte er. Doch es gebe noch extrem viel zu tun. „Angesichts der aktuell viel zu häufigen Verspätungen und Zugausfälle klingt ein Deutschlandtakt mit reibungslosen Anschlüssen bis auf die Dörfer wie eine Märchengeschichte.“ Schon zwei Minuten Verspätung würden das gesamte System aus dem Gleichgewicht bringen, sagte Naumann. Er rief die Landesregierung Nordrhein-Westfalen dazu auf, zwischen Köln und Dortmund noch deutlich mehr Gleiskapazitäten aufzubauen. „Und sie kann sich an Rheinland-Pfalz ein Beispiel nehmen, wo Landesbuslinien die Anbindung der ländlichen Regionen an die großen Bahnhöfe sichern“, sagte Naumann. Der Übergang vom Fern- zum Nahverkehr klappe in Nordrhein-Westfalen längst nicht gut genug, um einen Deutschlandtakt möglich zu machen.