Neue Regierung : Wie sich das Team Scholz formiert

Die neue Regierung der Ampelparteien bei der konstituierenden Kabinettsitzung im Bundeskanzleramt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Düsseldorf Im neuen Kabinett treffen nicht nur Vertreter unterschiedlicher Parteein, sondern auch durchsetzungsstarke Charaktere aufeinander. Welche Führungsqualitäten Bundeskanzler Olaf Scholz zur Leitung seines Kabinetts mitbringt. Und welche Konfliktlinien sich schon jetzt abzeichnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Nun ist es also im Amt, das Team-Scholz, mit dem jetzt vieles anders werden soll – auch im Stil. Schon die Vorbereitungszeit haben die Sondierer genutzt, die sich formierende Koalition als verschworene Truppe darzustellen. Als hätten politische Freunde, die heimlich immer schon sympathisierten, endlich die Chance bekommen „was miteinander“ zu machen. Alle Anfeindungen aus dem Wahlkampf – vergessen.

Und jetzt machen sich neun Männer und acht Frauen auf den Weg, die hochgesteckten Ziele für den Wandel in Deutschland umzusetzen. Tatsächlich spielen also Frauen in diesem Team eine größere Rolle als in früheren Kabinetten, besetzen wichtige Ressorts wie das Außen-, das Innen- und das Verteidigungsministerium. Allerdings wird sich erst zeigen müssen, ob das auch Schlüsselpositionen im Scholz-Team sind. Beim ersten großen Auftritt nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags saßen mit Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) jedenfalls gleich drei Männer in der Bundespressekonferenz, um die ersten Fragen zu beantworten. Da die Grüne Spitzenfrau, Annalena Baerbock, ab jetzt viel in der Welt unterwegs sein wird, dürften die Frontmänner der Ampelparteien in Zukunft öfter das Bild beherrschen. Und die Debatten wohl auch.

Dass nun aber schon vor Aufnahme des eigentlichen Betriebs darüber diskutiert wird, ob die Frauen in der Ministerriege die schwächeren Ressorts bekommen haben und ob Baerbock in der Lage sein wird, sich an der Spitze einer mit selbstbewussten Diplomaten besetzen Behörde zu behaupten, zeigt allerdings, wie verfestigt gewisse Wahrnehmungsmuster sind. Frauen tragen noch immer eine höhere Beweislast für ihre Kompetenz.

Auch als Gruppe muss sich das Kabinett erst finden, und natürlich ist Kanzler Scholz dabei eine Schlüsselfigur. „Sein Führungsstil ist doppeldeutig“, sagt Wladislaw Jachtchenko, der als Rhetoriktrainer Politiker berät und mehrere Bücher über Führungsstile geschrieben hat. Scholz zeige nach außen einen anderen Führungsstil als nach innen, trete in der Öffentlichkeit als kooperative Führungskraft auf, die Dinge gemeinsam mit anderen anpacken will und auf Augenhöhe Kompromisse schließt. „Aus Verhandlungen wird er dagegen eher als „harter Hund“ und autoritäre Führungskraft beschrieben, der Probleme ähnlich wie Kohl aussitzen kann und seine Linie ansonsten durchzieht“, sagt Jachtchenko. Diese Doppeldeutigkeit sei eine Stärke. Profis müssten in unterschiedlichen Rollen und Situationen unterschiedlich agieren, ein guter Chef trete in einer Gehaltsverhandlung anders auf als bei einer Weihnachtsansprache. Es sei also ein Zeichen von Qualität, wenn Führungspersönlichkeiten sich sehr schnell und sehr genau auf die unterschiedlichen Anforderungen einstellen könnten.

„Scholz führt leise, lässt aber durchaus durchblicken, dass er der Chef ist“, sagt auch der Sozialwissenschaftler Ulrich von Alemann. Das sei womöglich effektiver als Merkels Führungsstil. In Berlin werde etwa kolportiert, dass die Verhandlungsführung bei den Koalitionssondierungen zunächst unter den Parteichefs rotierte. Irgendwann habe aber stillschweigend Scholz die Treffen geleitet, ohne dass das auf Widerstände gestoßen sei. „Selbst wenn die Geschichte nur erzählt wird, ist sie typisch für den Stil, der von Scholz zu erwarten ist“, sagt Alemann. Wobei man nicht unterschätzen solle, dass er seit vielen Jahren zum politischen Establishment gehöre. „Er wird gelernt haben, dass es in der Politik wenig bringt, laut auf den Tisch zu schlagen, dass man in hohen Positionen vielmehr seine strukturelle Macht ausspielen kann“, sagt Alemann und zitiert einen chinesischen General, der bereits 500 vor Christus feststellte: „Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft.“ In Konflikten nicht die große Schlacht zu suchen, die viel Risiko bedeute, sondern abzuwarten, gehöre sicher zu den Strategien von Olaf Scholz.

Jachtchenko rät Führungskräften, ihren Mitarbeitern frühzeitig zu erklären, wie sie auf Streit und Egospielchen reagieren werden. Warte ein Chef bis zum ersten Konflikt und mache erst dann klar, wie es in solchen Fällen bei ihm läuft, werde das oft als Parteinahme für die ein oder andere Seite wahrgenommen. „Der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz, wie jede Führungskraft muss er seine Autorität manchmal ausspielen“, sagt Jachtchenko. Ulrich von Alemann sieht bisher nur wenige Haarrisse, die zu größeren Brüchen in der neuen Koalition führen könnten. „Man kann Karl Lauterbach als Wissenschaftler schätzen, wie er das Gesundheitsministerium managt, ist eine andere Frage“, so Alemann. Christian Lindner sei früh aus der Reihe getanzt, als er das Finanzministerium für sich reklamierte, und verteile gerade großzügig Lob etwa für Kanzler Scholz. „Dieses gönnerhafte Auftreten könnte noch zum Problem werden“, sagt Alemann. Bei den Grünen sieht der Parteienforscher in der Arbeits- und Machtverteilung zwischen Baerbock und Habeck Konfliktpotenzial.