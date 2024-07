Das Ukraine-Paket des Nato-Gipfels Nothilfe und Abschreckung

Dagegen investieren die Verbündeten mit einem neuen nächsten Hilfspaket für die Ukraine auch in die eigene Sicherheit. Europa wiederum wappnet sich mit Marschflugkörpern, die ab 2026 in Deutschland stationiert werden sollen. Nach der Abschreckung des Kalten Krieges will die Nato nun ein zweites Mal abschrecken und rüstet dafür in Deutschland auf. Russland darf wissen: Wenn es notwendig wird, erreicht der Westen mit seinen Raketen auch russisches Staatsgebiet. Putin wird es sich dann dreimal überlegen, ob er einen Angriff wagt.