„Demokratie ist nicht selbstverständlich“ Ein Gesetz gegen die Staatsfeinde

Die Bundesfamilienministerin ist froh, dass das Gesetz zur Förderung von Demokratie wie auch zur Abwehr von Extremismus nun endlich das Kabinett passiert habe – gerade in einer Zeit, in der „Populisten und Extremisten unsere Gesellschaft polarisieren und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung attackieren“. Paus: „Ein solches Gesetz hat es bisher in Deutschland nicht gegeben.“