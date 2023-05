Kämpfe gehen weiter Forderungen für Waffenruhe in Gaza-Konflikt werden laut

Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee dauerten ungeachtet der Bemühungen um eine Waffenruhe an. Am Donnerstag meldeten die israelischen Streitkräfte die gezielte Tötung von zwei weiteren hochrangigen Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen. Bei einem Raketeneinschlag in ein Wohnhaus in der israelischen Stadt Rehovot wurde nach Angaben von Rettungskräften und Polizei ein Mensch getötet. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Rettungskräfte befreiten eigenen Angaben zufolge auch einen 74-Jährigen, dessen Bein unter Trümmern eingeklemmt war.