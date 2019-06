Statistik : Nächste Volkszählung soll fast eine Milliarde kosten

Der Schriftzug „Zensus“ ist auf einem bedruckten Kugelschreiber zu lesen, der bei der letzten Volkszählung verwendet wurde. Foto: dpa/Arno Burgi

Berlin (dpa) Im übernächsten Jahr gibt es in Deutschland wieder eine umfassende Volkszählung. Der Bundestag machte am späten Donnerstagabend den Weg für den Zensus 2021 frei. Er umfasse eine Bevölkerungs- , eine Gebäude- und eine Wohnungszählung, heißt es in der vom Parlament beschlossenen Rechtsgrundlage.

Wie schon beim Zensus 2011 sollen vorwiegend bereits vorhandene Verwaltungsdaten genutzt werden. Nur in Fällen, in denen die Daten nicht ausreichen, soll es stichprobenartige Befragungen der Bürger geben.

Die Kosten für die öffentlichen Hand werden auf 994 Millionen Euro geschätzt. Einem Zeitungsbericht zufolge gibt es hier allerdings Widerstand aus den Bundesländern, weil sie den Löwenanteil von 722 Millionen Euro bezahlen sollen. „So wie es aussieht, werden die Länder den Vermittlungsausschuss anrufen“, sagte Schleswig-Holsteins Bevollmächtigter beim Bund, Ingbert Liebing (CDU), der „Neuen Osnabrücker Zeitung.