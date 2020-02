Reise der Bundeskanzlerin : Nächste Station Afrika

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht wieder einmal den Schwarzen Kontinent und will Reformbemühungen in Südafrika und Angola stärken.

Wieder einmal Afrika. Angela Merkel schreibt in dieser Woche ein nächstes Kapitel ihrer Mission auf dem Schwarzen Kontinent. Wenn die Bundeskanzlerin bei einer Reise von Mittwoch bis Samstag erneut ihren Fuß auf afrikanischen Boden setzt, bestätigt sie mit Besuchen in Südafrika und Angola ihren Kurs einer engeren Partnerschaft mit dem Nachbarkontinent Europas. Seit Jahren betreibt die deutsche Regierungschefin eine kontinuierliche Afrika-Politik und setzt sich – zuletzt beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos -- für eine „Partnerschaft auf Augenhöhe mit Afrika“ ein. Erst im vergangenen Mai hatte Merkel in der Sahel-Zone beim Treffen mit den Staatschefs von Mauretanien, Burkina Faso, Mali, Niger und Tschad europäische (und deutsche) Unterstützung im Kampf gegen Terror, für mehr Stabilität in diesen ärmsten Ländern der Erde und für Zugang zu sauberem Wasser und Elektrifizierung zugesagt. Ihr Versprechen damals: „Deutschland muss noch mehr für Afrika tun.“ Mitte Januar ließ Merkel mit einer langfristig vorbereiteten Libyen-Konferenz in Berlin aufhorchen, deren Ergebnisse als zarte Hoffnung für den Einstieg in einen politischen Prozess sowie auf eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland interpretiert wurden. Doch die Kämpfe in Libyen gehen weiter.