Nach Panne in mehreren Wahllokalen : Wahlleiter dringt auf Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Wahlleiter dringt auf Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Nach Panne in mehreren Wahllokalen

Berlin Die Berliner Wahlpannen vom September 2021 schlagen immer höhere Wellen. Bundeswahlleiter Georg Thiel drängte am Dienstag bei einer Anhörung im Bundestagsausschuss darauf, dass die letzte Bundestagswahl in sechs Wahlkreisen wiederholt wird.

Am 26. September 2021 hatte es in einer Reihe von Berliner Wahllokalen Probleme gegeben: fehlende oder falsche Stimmzettel, lange Warteschlangen und daraus resultierend Stimmabgaben deutlich nach 18 Uhr. Einige Wähler konnten ihre Stimme gar nicht abgeben.

