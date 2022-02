Berlin, Warschau und Paris stimmen sich in Krise ab : Weimarer Dreieck gegen Putin wieder vereint

Wollen Putin in Schach halten: Polens Präsident Andrzej Duda (l), Bundeskanzler Olaf Scholz (M) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Foto: AP/Thibault Camus

Moskau/Kiew/Berlin Elf Jahre lang herrschte auf Chefebene Schweigen – jetzt haben Berlin, Warschau und Paris eine Spitzenrunde aus Genschers Zeiten reaktiviert. Die Sorge vor einem Krieg um die Ukraine schweißt die drei europäischen Schwergewichte zusammen. Beeindruckt das Putin?

Für Emmanuel Macron gibt es an der Spree kein Küsschen links und rechts, wie früher mit der vom Franzosen verehrten Kanzlerin üblich. Doch ihn erwartet fast schon eine kuschelige Atmosphäre im Hause Scholz im Vergleich zum kühlen Empfang in Moskau. Dort hatte der russische Präsident Wladimir Putin – wohl aufgrund seiner ausgeprägten Corona-Angst - den Staatschef aus Paris am anderen Ende eines gigantischen weißen Konferenztisches platziert. Zugleich war es eine machtpolitische Geste: Uns trennen Welten, ein Kompromiss ist fern. Im Kanzleramt steht Macron am Dienstagabend direkt neben Olaf Scholz und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda.

Eine neue Runde im Bemühen der Europäer, Putin von einem Einmarsch in der Ukraine abzuhalten. Dafür werden gerade in Ost und West alle Gesprächsformate aktiviert, die Diplomaten auf dem Zettel haben. Deutschland, Frankreich und Polen bilden in der Außenpolitik schon lange das Format des Weimarer Dreiecks. Mitinitiator war 1991 der damalige FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Das erste Treffen fand in Weimar statt. Doch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs herrschte elf lange Jahre Funkstille. Scholz hat das Weimarer Dreieck reaktiviert. Das fügt sich. Berlin hat den Vorsitz im mächtigen G7-Industriestaatenclub, Paris führt die EU-Staaten an, Warschau die OSZE. „Ein wenig historisch ist dieses Treffen also schon“, sagte Scholz. Die drei Länder hätten eine besondere Verantwortung: „Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern.“

Der Aufmarsch russischer Truppen an den Grenzen der Ukraine sei sehr besorgniserregend. Sollte Russland die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine weiter verletzen, wäre das inakzeptabel und würde weitreichende politische, wirtschaftliche und geopolitische Konsequenzen für Moskau nach sich ziehen.

Am Montag hatte sich Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Washington mit US-Präsident Joe Biden über mögliche Sanktionen abgestimmt. „Wir waren uns darüber vollkommen einig“, betonte Scholz. Biden hatte Putin gewarnt, bei einem Einmarsch in der Ukraine würde die Gaspipeline Nord Stream 2, mit der Russland noch mehr Gas unter der Umgehung der Ukraine direkt nach Europa liefern will, beerdigt. Scholz trägt dies wohl mit, sprach diesen Teil des Sanktionskatalogs aber nicht direkt aus.

Duda betonte, die Lage in Europa sei so schwierig wie seit 1989 nicht mehr. Beispiellos viele russische Truppen an der Grenze zur Ukraine, das gemeinsame Manöver mit Belarus vom 10. bis zum 20. Februar mit geschätzt 30.000 russischen Soldaten. „Was passiert dann?“ Solche Truppenverlegungen habe Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen. Europa müsse Völkerrecht und Grenzen schützen, darauf habe auch Kiew als Nicht-EU- und Nicht-Nato-Mitglied einen Anspruch. „Wir müssen eine Lösung finden, einen Krieg zu vermeiden“, sagte Duda. Er sei zuversichtlich, wenn Europa mit einer Stimme spreche. Duda kam aus Peking, wo er am Rande von Olympia mit Staatschef Xi Jinping sprach. Peking und Moskau sind als Reaktion auf die Ukraine-Krise enger zusammengerückt.