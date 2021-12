Großer Zapfenstreich für Annegret Kramp-Karrenbauer : AKK und die „Glorreichen Sieben“

Berlin/Düsseldorf Die Filmmusik eines Westerns steht unter anderem auf der Wunschliste der scheidenden Verteidigungsministerin für den Großen Zapfenstreich.

Sie hat den Farbfilm nicht vergessen. Er muss einen tiefen Eindruck bei Annegret Kramp-Karrenbauer hinterlassen haben: 1961, ein Jahr bevor die CDU-Politikerin das Licht der Welt erblickte, kam „Die glorreichen Sieben“ in die deutschen Kinos. In Farbe. Selbst im Saarland. Ein Western, unter anderem mit Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson und sogar Horst Buchholz in den Hauptrollen. Jetzt, beim nächsten Großen Zapfenstreich am späten Mittwochnachmittag, wird die von Elmer Bernstein komponierte Filmmusik noch einmal erklingen. Das hat sich die scheidende Verteidigungsministerin für das feierliche Zeremoniell gewünscht.