Debatte um Gebetsruf : Kölner Pläne zum Muezzinruf stoßen auf geteiltes Echo

Analyse Düsseldorf In Köln soll ab Mitte Oktober der Muezzinruf an der Zentralmoschee erschallen. Für manche ist das Ausweis gelebter Religionsfreiheit, andere haben Bedenken. Worin die bestehen und warum man sie ernst nehmen sollte.

Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld könnte am 14. Oktober erstmals ein Muezzin über Lautsprecher zum Gebet rufen. Nachdem die Stadt bereits vor einem Jahr erklärt hatte, dass Moscheegemeinden auf Antrag und unter Auflagen künftig ihre Gläubigen zum mittäglichen Freitagsgebet rufen dürften, hatte die Türkisch-Islamische Union Ditib für die Kölner Zentralmoschee einen entsprechenden Antrag eingereicht. Dazu hatte die Stadt noch kleinere Nachfragen, will den Antrag aber bald positiv entscheiden. Dann werden Ditib und Stadt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen, und die Muezzinrufe können beginnen.

Die Stadt hatte bei ihrer Initiative auf die im Grundgesetz verbriefte Freiheit der Religionsausübung verwiesen und den Vergleich zu Kirchenglocken ins Feld geführt. So wie diese christliche Gläubige zum Gottesdienst riefen, rufe der Muezzin zum Freitagsgebet. Die Evangelische Kirche im Rheinland folgt dem Argument im Grundsatz, mahnt aber zu Umsicht bei der Einführung. „Dass auch Muslime zu ihren Gottesdiensten gerufen werden können, ist Ausdruck der Religionsfreiheit in unserem Land“, heißt es beim Landeskirchenamt. Da der Muezzin-Ruf allerdings für viele Menschen hierzulande fremd sei, brauche es „ganz sicher Achtsamkeit und Fingerspitzengefühl im Umgang damit auf allen Seiten“.

Auch Elisabeth Müller-Witt, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag NRW, verweist auf andere Kommunen, darunter ihre Heimatstadt Ratingen, in denen freitägliche Muezzinrufe gut funktionierten. Wichtig für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz sei aber eine gute Kommunikation. Die sei Oberbürgermeisterin Henriette Reker in Köln offenbar nicht gelungen, sie habe Politik und Gesellschaft vor vollendete Tatsachen gestellt.

Der als arabischer Israeli aufgewachsene deutsche Publizist Ahmad Mansour warnt vor einer allzu naiven Sichtweise auf das Thema. Der Muezzinruf sei kein notwendiger Bestandteil des Freitagsgebets, es gehe dabei also weniger um die Freiheit der Religionsausübung als vielmehr um die Sichtbarmachung des Islams in Deutschland. „Es ist schon bemerkenswert, wenn ausgerechnet türkeinahe Islamverbände wie die Ditib beim Muezzinruf auf Toleranz und Religionsfreiheit pochen, dieselbe Toleranz aber in anderen Fragen der Vielfalt, wenn es etwa um Homosexualität geht, nicht aufbringen“, sagt Mansour. Es gehe also nicht allen Akteuren um ein Zeichen für Toleranz, sondern darum, eine bestimmte Richtung des Islam öffentlich sichtbarer zu machen und daraus politisches Kapital zu schlagen. Außerdem mahnt Mansour, dass in ganz Europa erst wichtige Grundsatzfragen geklärt werden müssten, ehe es um so konkrete Entscheidungen wie den Muezzinruf gehen könne.