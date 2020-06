Kolumne: Gesellschaftskunde : Weisheiten für daheim

Es gibt sie als Holztafeln im Landhaus-Look, als Metallschilder oder beleuchtete Tafeln mit Schiebebuchstaben wie sie früher über Kinoeingängen hingen. Sie tragen Sprüche wie „Zuhause ist, wo das Herz wohnt“ oder „Am Ende wird alles gut sein. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende“ oder „Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum“.

Viele Menschen schmücken ihr Zuhause mit einem Spruch. Das Angebot reicht von Volksweisheit bis Kalauer, auch romantische Verse mit viel Liebe, Seele und Entschleunigung hängen in deutschen Wohnungen. Das dient nicht nur der Zierde. Wer sich einen Satz in seine Privaträume hängt, begegnet ihm jeden Tag, liest ihn immer wieder, verinnerlicht die Botschaft.

Zugleich sind diese Sprüche Markierungen, die etwas über ihre Besitzer verraten: Sind die Bewohner eines Hauses humorvoll und mögen auch deftige Pointen oder möchten sie ihr Heim mit Harmonie und Liebe füllen und verkünden das gleich an der Haustür? Texte in der Wohnung geben darüber Auskunft. Sprüche daheim treffen auch Selbstaussagen.

Natürlich sind solche Tafeln keine neue Erscheinung. Bereits vor dem 19. Jahrhundert haben die Leute Segenssprüche in die Balken ihrer Hausgiebel geschnitzt, wollten Heim und Familie unter den Schutz Gottes stellen und das nach außen zeigen. Später wurden Segenssprüche gestickt und in die gute Stube gehängt. „Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein“ hieß es dann oder „Wo Glaube, da Liebe...“.

Heute kommt Gott in den Deko-Texten nur noch selten vor. Die Sprüche dokumentieren nicht mehr Demut und Frömmigkeit, dafür das Bedürfnis vieler Menschen, sich mit etwas Wohltuendem, Mutmachenden zu umgeben. Ein guter Spruch an der Wand wirkt in den Raum und ins Leben. Das Bedürfnis dafür scheint ungebrochen.