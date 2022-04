Bildung : Was ukrainische Schüler mitbringen

Viele Bundesländer haben für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine wieder Willkommensklassen eingerichtet. Foto: dpa/Robert Michael

Analyse Düsseldorf Die Zahl geflüchteter Kinder aus der Ukraine, die auf deutsche Schulen wechseln, könnte noch stark steigen. Das stellt das deutsche System vor große Herausforderungen – bringt aber auch Vorteile.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Noch sind die Zahlen überschaubar: Mehr als 65.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sind bisher in das deutsche Schulsystem aufgenommen worden. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), die schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien (CDU), rechnet allerdings mittelfristig damit, dass es bis zu 400.000 werden können. Um sie in kleinen Gruppen zu unterrichten, seien bis zu 24.000 Lehrer nötig. Natürlich rufen solche Zahlen Lehrervertreter auf den Plan, die mahnen, dass die Regierung nicht nur Prognosen errechnen, sondern Vorkehrung treffen sollte. Mit ukrainischen Lehrkräften, die sich zu Hunderten an deutschen Schulen bewerben und inzwischen als Willkommenslehrer eingesetzt werden, wäre der Bedarf jedenfalls nicht zu decken. Das deutsche Schulsystem steht also vor gewaltigen Herausforderungen. Davon ist viel zu hören, weniger von positiven Effekten, die es auch geben könnte. Denn es gibt nicht nur die moralische Verpflichtung, den ukrainischen Familien zu helfen. Die neuen Schüler bringen auch neue Einflüsse mit, die das deutsche System bereichern könnten.

Etwa was den Umgang mit der Digitalisierung betrifft. „In der Ukraine gibt es weniger Vorbehalte, digitale Kommunikation schon bei jüngeren Kindern auch für die Schule zu nutzen“, sagt Olena Kovalchuk, Direktorin der Deutschen Schule in Kiew. Ukrainische Kinder hätten in der Regel von der ersten Klasse an ein Mobiltelefon und seien darüber mit Mitschülern und Lehrerschaft vernetzt. Über Klassengruppen etwa beim Online-Dienst Viber stehen auch die Eltern in engem Kontakt vor allem mit der Klassenlehrerin, kurzfristige Änderungen im Schulablauf werden darüber kommuniziert, Fragen kurzfristig beantwortet. Und jetzt, da viele Schülerinnen und Schüler ins Ausland fliehen mussten, bieten die Gruppen weiter Kontaktmöglichkeiten. Die meisten Schulen in der Ukraine hatten bis zu Beginn des Krieges Internetanschluss. In jedem Klassenzimmer habe es einen Laptop gegeben, in vielen Smartboards, also digitale Tafeln, auf denen sich multimediale Inhalte ausspielen lassen, sagt Kovalchuk. Digitale Lehrmittel seien selbstverständlich im Unterricht eingesetzt worden. Auch nutzten fast alle Schulen digitale Plattformen wie Google Classroom oder von den Schulen eigens entwickelte Angebote. In der Corona-Zeit hatte die Digitalisierung der ukrainischen Schulen noch einmal einen Schub bekommen. Das hat mit dazu beigetragen, dass mit Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine viele Schulen sehr schnell wieder auf digitalen Unterricht umschalten konnten und diesen nun auch Kindern anbieten, die in andere Länder fliehen mussten. „Wir hören aus deutschen Schulen auch, dass die ukrainischen Schüler mit großer Selbständigkeit Übersetzungs-Apps nutzen, um sich besser verständlich machen zu können und sich Arbeitsblätter zu erschließen“, sagt der Bildungsexperte Vincent Steinl von der Robert Bosch Stiftung.

Die Möglichkeit, auch in Deutschland am ukrainischen Online-Unterricht teilnehmen zu können, stellt ukrainische Familien jedoch vor die Entscheidung, in welchem System die Kinder ihrer Schulpflicht nachkommen sollen. „Ich kann ukrainische Eltern verstehen, wenn sie eher auf den ukrainischen Online-Unterricht setzen, weil sie mit dem Gedanken geflohen sind, dass sie in wenigen Wochen in ihre Heimat zurückkehren“, sagt Kovalchuk. Obwohl derzeit niemand sagen kann, wie sich der Krieg weiter entwickelt, könnte es allerdings sein, dass es nach den Sommerferien eine größere Wechselbewegung in das deutsche System geben wird. Das ukrainische Schuljahr endet im Mai, viele Schüler wollen noch ihre ukrainischen Abschlusszeugnisse bekommen, danach werden viele Familien neu überlegen. Deutsche Bildungspolitiker drängen jedenfalls darauf, dass ukrainische Schüler möglichst schnell Deutsch lernen sollten, um sich in das hiesige System zu integrieren. „Viele Schüler sind in den Willkommensklassen sehr positiv aufgenommen worden, es gab kleine Begrüßungsfeste. Das hat den Kindern den Einstieg leicht gemacht“, sagt Kovalchuk. Im Moment gebe es noch nicht so viel Druck, weil auf die Sprachschwierigkeiten Rücksicht genommen werde. „Aber irgendwann wird natürlich der Alltag einsetzen“, sagt Kovalchuk. „Manche Schüler werden dem deutschen Unterricht schnell folgen können, andere nicht, denn es gibt natürlich auch in der Ukraine Schüler mit Schwächen, wir müssen darauf achten, keine Kinder zu verlieren.“

Gerade für ältere Schüler ist der Wechsel in deutschsprachigen Unterricht wegen der Komplexität des Fachunterrichts schwierig. Darum arbeiten die Robert Bosch Stiftung gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung an Konzepten, mit denen deutsche Schulen digitalen Unterricht auf Ukrainisch und ukrainischsprachige Materialien in den deutschen Unterricht integrieren können. „Es sollte individuelle Lösungen für jeden Schüler geben“, sagt Vincent Steinl. Wenn die ukrainische Heimatschule einen Distanzunterricht anbietet, solle es auch im kommenden Schuljahr möglich sein, diesen stundenweise als Ergänzung zum Lernen im deutschen System zu besuchen. Das habe den Vorteil, dass die ukrainischen Schüler nach allem, was sie erlebt hätten, miteinander in Kontakt bleiben könnten. „Außerdem sollten wir ermöglichen, dass Schüler in Fächern wie Biologie oder Mathematik vorhandenes Lehrmaterial in der Muttersprache nutzen, wenn sie wegen der Sprachbarrieren nicht mitkommen“, sagt Steinl. Da könnten sich also neue Wege auftun, wie Kinder aus anderen Ländern mithilfe von Lehrmitteln in der Herkunftssprache und digitalen Methoden sanfter und damit wohl auch effektiver ins deutsche System überführt werden können.