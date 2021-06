Politische Karriere : Mit Herz und Haltung

Düsseldorf Die frühere SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wird 60. Nach der verlorenen Landtagswahl mied sie weitgehend die Öffentlichkeit. Aber es gibt auch Ausnahmen.

Es ist ein Ritual. Jedes Jahr am 12. Juni telefonieren Hannelore Kraft und Thomas Kutschaty, weil sie etwas gemeinsam haben: das Geburtsdatum. Auch an diesem Samstag werden sich der amtierende SPD-Landeschef und seine Vor-, Vor-, Vorgängerin gegenseitig gratulieren.

Für die erste weibliche Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens ist es ein ganz besonderer Geburtstag, ihr 60ster. Sie will ihn im Kreis der Familie feiern.

Nach der verlorenen Landtagswahl im Mai 2017 und ihrem Rücktritt von allen Parteiämtern noch am Wahlabend war es still um sie geworden. Anders als viele abgewählte Protagonisten verzichtete Kraft auf öffentliche Kommentare von der Seitenlinie. Sie konzentrierte sich auf das Abgeordnetenmandat ihres Mülheimer Heimatwahlkreises, blieb im Plenum aber meist unauffällig.

Eine Ausnahme machte die Tochter eines Straßenbahnfahrers und einer Schaffnerin am zehnten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe. In einer emotionalen Rede bat sie die Hinterbliebenen um Vergebung. Ihr eigener Sohn war dort gewesen, sie hatte ihn zunächst nicht erreichen können. Gerade einmal zehn Tage war Kraft im Amt, als die Katastrophe in Duisburg geschah. Sie fühlte mit den Menschen, sie fand die richtigen Worte und begründete damit den Ruf einer Landesmutter, die sich kümmert.