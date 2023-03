Misereor-Schuldenreport 2023 Schulden erschweren Kampf gegen Hunger und Klimawandel

Für den Kampf gegen Armut und Klimawandel braucht es einen langen Atem. Und vor allem: viel Geld. Das Problem dabei: Viele Entwicklungs- und Schwellenländer ächzen so sehr unter ihrer Schuldenlast, dass kaum Investitionen in die Zukunft möglich sind. Zu dem Ergebnis kommt der am Donnerstag in Berlin vorgestellte Schuldenbericht 2023 des katholischen Entwicklungshilfswerks Misereor und des deutschen Entschuldungsbündnisses erlassjahr.de.