Sorge um die deutsche Wirtschaft : Mindestens halbe Billion Euro gegen die Krise

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD, links) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geben eine Pressekonferenz zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Foto: dpa/Michael Kappeler

BERLIN Olaf Scholz und Peter Altmaier kündigen wegen der Corona-Epidemie das größte Hilfsprogramm an, das der Bund je aufgelegt hat.

Diese Krise übertrifft alles. Olaf Scholz und Peter Altmaier haben im Waffenschrank nachgesehen und fahren in dieser Mittagsstunde zur Eindämmung der Coronakrise das gesamte finanz- und steuerpolitische Arsenal staatlicher Instrumente auf. Der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister kündigen das größte Stabilisierungsprogramm des Staates für die Wirtschaft in der Geschichte der Bundesrepublik an – mit Hilfen in unbegrenzter Höhe zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen.

Sie greifen zur ganz großen Kanone und wollen damit verhindern, dass jetzt Spekulanten gegen den Staat wetten. Scholz zeigt sich entschlossen: „Wir werden jedes Mittel nutzen, das uns zur Verfügung steht.“ Wohl gemerkt: jedes Mittel. Es hört sich an wie das „Whatever it takes“, womit jener Satz gemeint ist, mit dem es dem damaligen Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in der Banken- und Euro-Krise gelang, Spekulationswetten gegen den Euro zu unterbinden.

Info Die KfW ist die größte nationale Förderbank Ursprung Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist die weltweit größte nationale Förderbank sowie nach Bilanzsumme die drittgrößte Bank Deutschlands. Sie wurde 1948 gegründet. Steuerung Die Rechtsaufsicht über die KfW hat das Bundesfinanzministerium. Ihr Chef ist seit 2018 Günther Bräunig.

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagt später: „Whatever it takes. Was immer an Geld erforderlich ist, muss befreit gestellt werden.“ In diesem Fall ist es ein Garantierahmen von 550 Milliarden Euro – auf diese Höhe wegen der Corona-Krise eigens noch einmal um 93 Milliarden Euro aufgestockt –, den vor allem die staatliche Förderbank KfW in Form von Kreditgarantien bereitstellt. Hinzu kommen Steuerstundungen für Unternehmen, um deren Liquidität nicht zu gefährden.

Bei Scholz klingt die demonstrativ zur Schau gestellte Entschlossenheit dann so: „Es ist die Bazooka (Raketenwerfer, die Red.), mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, sehen wir später.“ Scholz und Altmaier möchten in dieser sensiblen Phase offensichtlich gar nicht erst den Eindruck aufkommen lassen, der Staat könnte diese Krise womöglich nicht stemmen. „Wir tasten uns nicht ran. Wir legen gleich alle Waffen auf den Tisch“, sagt der Bundesfinanzminister. Wirtschaftsminister Altmaier hat ebenfalls im Munitionsdepot staatlicher Möglichkeiten gestöbert. Er kündigt an, „dass wir unsere Waffen nachschärfen werden“, wenn es nötig werde. Um Spekulanten möglichst die Basis für Wetten gegen den Staat zu entziehen – „deswegen dieser starke Aufschlag“.

Die Bundesregierung garantiert, so beteuern Scholz und Altmaier, mit diesem „Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen“ unbegrenzte Kredit- und Liquiditätshilfen. Ziel sei es, Firmen und Betriebe mit so viel Geld auszustatten, „damit sie gut durch die Krise kommen“.

Die zentrale Botschaft der Minister: „Es ist genug, Geld vorhanden, um die Krise zu bekämpfen, und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen.“ Die Unternehmen sollen schnell an Kurzarbeitergeld kommen, das Quorum der von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer sei dabei von 30 auf auf zehn Prozent gesenkt worden. Scholz und Altmaier schließen zudem nicht aus, dass sich der Bund notfalls sogar an Konzernen beteiligen könnte, um diese zu stützen, sollten etwa strategisch bedeutende Unternehmen wie Strom-, Wasserversorger oder Telekommunikation ins Strudeln geraten.

Ein Konjunkturprogramm zur Ankurbelung der Binnennachfrage sei für einen späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Option. Finanzminister Scholz will in dieser außergewöhnlichen Lage an der schwarzen Null nicht zwingend festhalten. „Ich sage Ihnen als sehr überzeugter Keynesianer: Man darf einer Krise nicht hinterhersparen“, deutet Scholz die Bereitschaft zu neuen Schulden an.

Nach der Ankündigung des umfangreichsten Stabilisierungsprogramms, das eine Bundesregierung jemals aufgelegt hat, zeigten die Börsen in Deutschland am Freitag erste Zeichen der Erholung, nachdem sie zuvor eine der schwärzesten Börsenwochen in der Geschichte erlebt hatten. Sowohl der Börsenindex Dax wie auch der EuroStoxx50 legten zumindest zeitweise wieder deutlich zu.